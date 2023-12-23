Время пришло. Власти Италии выступили с новым предложением касательно войны в Украине

В Италии предлагают новый сценарий окончания войны в Украине

С новым заявлением по поводу российско-украинской войны министр выступил во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке, в Польше.

Он обратил внимание на то, что активные боевые действия на территории Украины не прекращаются уже почти 2 года.

Я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, ведущему к политическому решению… То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границ, которая заблокировала российскую атаку – может быть достигнута путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата посредством мирных переговоров, – заявил Гвидо Крозетто. Поделиться

Как считает министр обороны Италии, то, что существовало до войны, нужно обязательно восстановить, а "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".

Путин хочет "заморозить" войну против Украины

Согласно данным The New York Times, глава Кремля Владимир Путина в течение последнего года сигнализирует Западу о желании закончить войну.

Об этом издание узнало от своих инсайдеров, близких к Кремлю, а также иностранных чиновников.

Как оказалось, веру диктатора в победу России подорвали успехи ВСУ на фронте, прежде всего – разгром армии РФ на северо-востоке Украины.