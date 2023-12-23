Время пришло. Власти Италии выступили с новым предложением касательно войны в Украине

По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, международное сообщество должно начать поиск политического решения для прекращения российско-украинской войны.
В Италии предлагают новый сценарий окончания войны в Украине
С новым заявлением по поводу российско-украинской войны министр выступил во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке, в Польше.
Он обратил внимание на то, что активные боевые действия на территории Украины не прекращаются уже почти 2 года.
Как считает министр обороны Италии, то, что существовало до войны, нужно обязательно восстановить, а "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".
Путин хочет "заморозить" войну против Украины
Согласно данным The New York Times, глава Кремля Владимир Путина в течение последнего года сигнализирует Западу о желании закончить войну.
Об этом издание узнало от своих инсайдеров, близких к Кремлю, а также иностранных чиновников.
Как оказалось, веру диктатора в победу России подорвали успехи ВСУ на фронте, прежде всего – разгром армии РФ на северо-востоке Украины.
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