В Минкульте обратились к украинцам на фоне скандала с ведущим 24-го канала Печием

Резонансный случай с ведущим "24 канала" Алексеем Печием, который выехал на саммит Евросовета и не вернулся в Украину, не должен бросать тень на других украинских журналистов. С таким призывом к украинцам обратился и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Минкульт прокомментировал случай с ведущим 24-го канала Печием

Ростислав Карандеев обращает внимание на то, что случай с журналистом "24 канала" - единичный.

По его словам, каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу, представляет большой пакет документов.

Более того, украинские граждане, как известно, также подписывают заявления с обязательством вернуться в Украину по завершению своих дел, и возвращаются.

Что важно понимать, Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, поэтому его действия не только неправомерны, но и характеризуют его как человека и гражданина.

Этот случай никак не должен бросать тень на других украинских журналистов, ежедневно работающих для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине. Мы гордимся теми людьми, которые удерживают Украину в мировой повестке дня, - подчеркнул и.о. главы Минкульта. Поделиться

Ростислав Карандаев также опубликовал подтверждение своих слов.

Скандал вокруг Алексея Печия: последние подробности

Ведущий "24 канала" Алексей Печий после получения аккредитации на саммит Европейского Совета, который проходил с 14 по 15 декабря решил не возвращаться в Украину.

По словам журналиста, он якобы не будет прекращать "делать то, что умеет и то, что может, чтобы приблизить победу", однако не в Украине.

Руководство "24 канал" заявило, что шокировано поступком Печия и не может поверить, что он такое сделал.

По мнению журналистов, ведущий подставил своих коллег и бросил тень на репутацию журналистов в целом.