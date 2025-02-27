Минкульт перестает выдавать деятелям искусства и журналистам разрешения на выезд за границу
Категория
Культура
Дата публикации

Минкульт перестает выдавать деятелям искусства и журналистам разрешения на выезд за границу

Точицкий
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В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) отметили, что для предотвращения использования разрешения от ведомства для незаконного выезда за границу во время полномасштабной войны нужно согласовать изменения в правила пересечения границы.

Главные тезисы

  • Минкульт Украины вводит временный запрет на выезд артистов и медийщиков за границу в связи с необходимостью предотвращения злоупотреблений в период полномасштабной войны.
  • Изменения в правилах пересечения границы инициированы для минимизации возможности незаконного использования разрешений на выезд во время военного положения.
  • Министерство культуры и стратегических коммуникаций призывает к юридическому урегулированию выдачи разрешений на выезд за границу представителям сферы культуры и медиа.

Минкульт временно запретил выезд художников и медийщиков за границу

В Минкульте заявили, что правила выезда художников и медийщиков за границу во время военного положения должны быть изменены для предотвращения злоупотреблений. Речь идет о том, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда мужчины призывного возраста, получившие разрешение ГНСУ для временного выезда за границу за письмом содействия от Министерства культуры, не вернулись в Украину в установленные сроки.

Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако по состоянию на сегодняшний день этот вопрос остается неурегулированным.

Ведомство разработало проект изменений в постановление Кабмина "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 г. № 57, находящегося на этапе межведомственного согласования.

Как отмечают в министерстве, предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

В этой связи с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство прекращает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы, — отметили в МКСК.

Там добавили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и работают над устранением указанной юридической неурегулированности.

Кстати, многим украинским художникам уже отменили разрешения на выезд за границу. Так, лидер Pianoboy Дмитрий Шуров сообщил, что переносит запланированный тур «Лучше Что есть», охватывавший 16 городов Европы.

Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешение на выезд из Украины… Жаль, что не привезем вовремя помощь на тактическую медицину, на которую мы зарабатываем благотворительными турами (средняя цифра, заработанная и переданная с каждого такого нашего выезда — 1 000 000 грн, — подчеркнул Шуров

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