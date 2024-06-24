Міносвіти України змінило правила вступу до аспірантури — відома причина

Цього року в Україні 91 тис 561 військовозобов'язаних чоловіків претендує на вступ до аспірантури.

Цього року вступ до аспірантури українських вишів відбуватиметься тільки за держзамовленням

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації.

Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.

Як зауважують у МОН, така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивовано бажанням здійснювати дослідження або вступати на шлях наукової чи викладацької кар’єри, а швидше іншими чинниками.

Крім того, існує низка схем, які незаконно пропонують забезпечити потенційним аспірантам вступ на денну форму за контракт для уникнення мобілізації.

Які зміни ввело МОН під час вступу в українські виші

Зберігається єдиний вступний іспит (ЄВІ) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного балу.

Допуском до вступних іспитів у всіх закладах вищої освіти і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК (тесту загальної навчальної компетентності — ред) на рівні 160 балів.

Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу / установи, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит.