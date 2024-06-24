Минобразования Украины изменило правила поступления в аспирантуру — известная причина
Категория
Украина
Дата публикации

Минобразования Украины изменило правила поступления в аспирантуру — известная причина

Министерство образования и науки Украины
Минобразования
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В этом году в Украине 91 тыс 561 военнообязанных мужчин претендует на поступление в аспирантуру.

Главные тезисы

  • Реформа поступления в аспирантуру подразумевает исключительно государственные заказы, увеличение бюджетных мест и ограничение контрактной формы обучения.
  • Минобразования вводит один экзамен для всех поступающих в аспирантуру, но изменяет вес его компонентов и прозрачность конкурсного балла.
  • Существует проблема немотивированного желания поступления в аспирантуру во избежание мобилизации и недостаточная мотивация для научной или преподавательской карьеры.
  • Новые правила поступления в аспирантуру в Украине направлены на повышение качества образования, уменьшение злоупотреблений и содействие развитию научной сферы страны.

В этом году поступление в аспирантуру украинских вузов будет происходить только по госзаказу.

Министерство образования и науки изменяет правила поступления в аспирантуру из-за того, что с началом полномасштабного вторжения возник ажиотаж, поскольку обучение в аспирантуре дает отсрочку от мобилизации.

Вступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства.

Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, не дающих права на отсрочку.

Для сравнения: в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек - это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.

Как отмечают в МОН, такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием проводить исследования или поступать на путь научной или преподавательской карьеры, а скорее другими факторами.

Кроме того, существует ряд схем, незаконно предлагающих обеспечить потенциальным аспирантам вступление на дневную форму за контракт во избежание мобилизации.

Какие изменения ввело МОН при поступлении в украинские вузы

Сохраняется единый вступительный экзамен (ЕВИ) для всех поступающих в аспирантуру, но изменяется вес его компонентов при расчете конкурсного балла.

Допуском к вступительным экзаменам во всех учреждениях высшего образования и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВИ в части ТЗНК (теста общей учебной компетентности – ред) на уровне 160 баллов.

Относительно ЕВИ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению учреждения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен.

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