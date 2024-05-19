В 2024 году распределение выпускников медицинских ЗВО в интернатуру будет рейтинговым. Его будет проводить комиссия вуза.
Минздрав Украины изменил правила поступления в интернатуру
Эту норму согласовало Министерство здравоохранения соответствующим приказом. Документ предусматривает внесение изменений в правила вступления в интернатуру.
После 15 мая 2024 года Минздрав проинформирует учебные заведения, которые осуществляют подготовку студентов по специальности "Здравоохранение", о вакантных должностях врачей-интернов (фармацевтов/провизоров) в разных регионах и по разным специальностям.
ЗВО должны разместить эту информацию на своих официальных сайтах в течение пяти дней после ее получения.
Также изменят формулу расчета конкурсного балла. Да, будут учитывать дополнительно результаты КРОК-1. Также увеличат долю результата КРОК-2 и снизят долю среднего балла.
Что известно об обязательном конкурсном балле
Если поступающие будут одинаковым конкурсным баллом, то высшее место в рейтинге займут те, кто имеет лучший результат сдачи тестового экзамена КРОК-2.
Выш также обязательно должен разместить на своем сайте рейтинговый список выпускников не позднее чем за три дня до заседания комиссии.
Заседание комиссии пройдет с обеспечением видеотрансляции и видеофиксации. Видеозапись заседания будет храниться в течение года.
Студенты должны получить предложения распределения не позднее чем за две недели до окончания получения высшего образования.
Учиться в интернатуре за счет госбюджета смогут как студенты контрактной, так и бюджетной формы обучения.
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