В 2024 году распределение выпускников медицинских ЗВО в интернатуру будет рейтинговым. Его будет проводить комиссия вуза.

Минздрав Украины изменил правила поступления в интернатуру

Эту норму согласовало Министерство здравоохранения соответствующим приказом. Документ предусматривает внесение изменений в правила вступления в интернатуру.

После 15 мая 2024 года Минздрав проинформирует учебные заведения, которые осуществляют подготовку студентов по специальности "Здравоохранение", о вакантных должностях врачей-интернов (фармацевтов/провизоров) в разных регионах и по разным специальностям.

ЗВО должны разместить эту информацию на своих официальных сайтах в течение пяти дней после ее получения.

Распределение происходит на основании конкурсного балла — наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился, — уверяют в Минздраве. Поделиться

Также изменят формулу расчета конкурсного балла. Да, будут учитывать дополнительно результаты КРОК-1. Также увеличат долю результата КРОК-2 и снизят долю среднего балла.

Что известно об обязательном конкурсном балле

Если поступающие будут одинаковым конкурсным баллом, то высшее место в рейтинге займут те, кто имеет лучший результат сдачи тестового экзамена КРОК-2.

Выш также обязательно должен разместить на своем сайте рейтинговый список выпускников не позднее чем за три дня до заседания комиссии.

Заседание комиссии пройдет с обеспечением видеотрансляции и видеофиксации. Видеозапись заседания будет храниться в течение года.

Студенты должны получить предложения распределения не позднее чем за две недели до окончания получения высшего образования.

Учиться в интернатуре за счет госбюджета смогут как студенты контрактной, так и бюджетной формы обучения.