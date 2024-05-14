По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина предлагает партнерам четкие сроки вступления Украины в НАТО.
Что известно об ожидаемых сроках вступления Украины в НАТО
Ермак отметил, что предложение Украины предусматривает вступление в Альянс не позднее июля 2028 года.
Глава ОП также отметил, что Международная рабочая группа по безопасности Украины и евроатлантической интеграции обнародовала важный отчет.
По его словам, сейчас Украина ведет переговоры по получению приглашения на членство в НАТО на июльском саммите Альянса в Вашингтоне.
Ермак подчеркнул, что Украина предлагает установить четкие сроки вступления в Альянс — не позднее июля 2028 года в случае выполнения ряда определенных условий.
Почему для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО
По его мнению, если Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, это может только усугубить агрессию РФ.
Также, по словам Ермака, Андерс Фог Расмуссен отметил необходимость решительных действий со стороны НАТО для победы Украины и установления устойчивого мира.
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