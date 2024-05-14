В ОП раскрыли детали сроков вступления Украины в НАТО
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В ОП раскрыли детали сроков вступления Украины в НАТО

Офис Президента Украины
Флаги НАТО и Украины
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По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина предлагает партнерам четкие сроки вступления Украины в НАТО.

Что известно об ожидаемых сроках вступления Украины в НАТО

Ермак отметил, что предложение Украины предусматривает вступление в Альянс не позднее июля 2028 года.

Глава ОП также отметил, что Международная рабочая группа по безопасности Украины и евроатлантической интеграции обнародовала важный отчет.

В нем мы обосновываем необходимость и предлагаем конкретные шаги для будущего членства Украины в НАТО, — объясняет Ермак.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры по получению приглашения на членство в НАТО на июльском саммите Альянса в Вашингтоне.

Мы призываем Североатлантический союз предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении. Надежная перспектива членства в НАТО — ключевой способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны, — уверяет руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что Украина предлагает установить четкие сроки вступления в Альянс — не позднее июля 2028 года в случае выполнения ряда определенных условий.

Также необходимо усилить усилия по военной помощи Украине, включая снятие всех ограничений на поставку обычных вооружений. Важно, чтобы союзники тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на 300 млрд долларов для поддержки нашей страны, отметил заместитель руководителя ОП.

Почему для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО

По его мнению, если Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, это может только усугубить агрессию РФ.

Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важны для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой для наших военных и всех граждан, — предупредил Ермак.

Также, по словам Ермака, Андерс Фог Расмуссен отметил необходимость решительных действий со стороны НАТО для победы Украины и установления устойчивого мира.

Лидеры Альянса должны четко заявить, что наша поддержка безопасности и суверенитета Украины необратима. Наш отчет излагает конкретные меры по достижению этой цели путем усиления экономической и военной поддержки. Присоединение Украины к НАТО — это самый верный путь к длительному миру и безопасности в Европе, — подчеркнул Ермак.

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