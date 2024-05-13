Команда Шольца блокирует новую инициативу НАТО касательно защиты Украины

Немецкое правительство пока не поддерживает идею участия сил НАТО в обороне воздушного пространства над Украиной.

Берлин не хочет, чтобы НАТО защищало украинское небо

Немецкие журналисты попросили спикера правительства Штеффена Гебештрайта прокомментировать дискуссии о бесполетных зонах в Украине, которые обеспечивались бы, в частности, союзниками Киева.

Как удалось узнать СМИ, политики из Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии и Зеленых заявили, что поддерживают идею создания защищенной зоны в украинском воздушном пространстве, которая также могла бы быть обеспечена с территории НАТО.

По словам Гебештрайта, сейчас речь идет только об усилении противовоздушной обороны Украины.

Он обратил внимание на то, что официальный Берлин делает это, предоставляя очередную систему ПВО Patriot.

Это должно быть нашей главной заботой на данный момент, — заявил спикер немецкого правительства. Поделиться

Что важно понимать, среди ведущих партий Германии до сих пор нет четкой позиции по поводу идеи об участии сил НАТО в "закрытии неба" над частью Украины.

Литвы считает, что Запад мог бы закрыть часть неба в Украине

По убеждению шефа литовской дипломатии Габриелюса Ландсбергиса, у союзников Киева есть возможность направить в Украину своих военных инструкторов для учений украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.

Дипломат также напомнил о том, что западные военные обучали украинцев в Украине до войны, поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне выполнимым.

Это может быть первым шагом в инициативе президента Макрона, — подчеркнул глава МИД Литвы. Поделиться

Он назвал предложение обучать украинцев в собственной стране "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.