Команда Шольца блокує нову ініціативу НАТО щодо захисту України

Німецький уряд наразі не підтримує ідею щодо участі сил НАТО в обороні повітряного простору над Україною.

Берлін не хоче, щоб НАТО захищав українське небо

Німецькі журналісти попросили спікера уряду Штеффена Гебештрайта прокоментувати дискусії про безпольотні зони в Україні, які б забезпечувалися, зокрема, союзниками Києва.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, політики з Християнсько-демократичного союзу, Вільної демократичної партії і "Зелених" заявили, що підтримують ідею створення захищеної зони в українському повітряному просторі, яка також могла б бути забезпечена з території НАТО.

За словами Гебештрайта, наразі йдеться лише про посилення протиповітряної оборони України.

Він звернув увагу на те, що офіційний Берлін робить це, надаючи чергову систему ППО Patriot.

Це має бути нашою головною турботою на цей момент, — заявив речник німецького уряду. Поширити

Що важливо розуміти, серед провідних партій Німеччини досі немає чіткої позиції з приводу ідеї про участь сил НАТО у "закритті неба" над частиною України.

Литви вважає, що Захід міг би закрити частину неба в Україні

На переконання шефа литовської дипломатії Габріелюса Ландсбергіса, союзники Києва мають можливість скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.

Дипломат також нагадав про те, що західні військові навчали українців в Україні до війни, тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним.

Це може бути першим кроком в ініціативі президента Макрона, — підкреслив глава МЗС Литви. Поширити

Він назвав пропозицію навчати українців у власній країні "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.