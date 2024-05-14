Що відомо про очікувані терміни вступу України до НАТО

Єрмак зазначив, що пропозиція України передбачає вступ до Альянсу не пізніше липня 2028 року.

Глава ОП також зазначив, що Міжнародна робоча група з питань безпеки України та євроатлантичної інтеграції оприлюднила важливий звіт.

У ньому ми обґрунтовуємо необхідність і пропонуємо конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО, — пояснює Єрмак. Поширити

За його словами, наразі Україна веде переговори щодо отримання запрошення на членство в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні.

Ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Надійна перспектива членства в НАТО — це ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни, — запевняє керівник ОП. Поширити

Єрмак підкреслив, що Україна пропонує встановити чіткі терміни щодо вступу до Альянсу — не пізніше липня 2028 року у разі виконання низки певних умов.

Також необхідно посилити зусилля щодо військової допомоги Україні, включаючи зняття всіх обмежень на постачання звичайних озброєнь. Важливо, щоб союзники витрачали 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні та розблокували заморожені російські активи на 300 млрд доларів для підтримки нашої країни, — зазначив заступник керівника ОП. Поширити

Чому для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО

На його думку, якщо Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, це може лише посилити агресію РФ.

Сильні та чіткі рішення НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони стануть мотивацією та підтримкою для наших військових і всіх громадян, — попередив Єрмак. Поширити

Також, за словами Єрмака, Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності рішучих дій з боку НАТО для перемоги України та встановлення стійкого миру.