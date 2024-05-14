За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна пропонує партнерам чіткі терміни щодо вступу України до НАТО.
Що відомо про очікувані терміни вступу України до НАТО
Єрмак зазначив, що пропозиція України передбачає вступ до Альянсу не пізніше липня 2028 року.
Глава ОП також зазначив, що Міжнародна робоча група з питань безпеки України та євроатлантичної інтеграції оприлюднила важливий звіт.
За його словами, наразі Україна веде переговори щодо отримання запрошення на членство в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні.
Єрмак підкреслив, що Україна пропонує встановити чіткі терміни щодо вступу до Альянсу — не пізніше липня 2028 року у разі виконання низки певних умов.
Чому для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО
На його думку, якщо Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, це може лише посилити агресію РФ.
Також, за словами Єрмака, Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності рішучих дій з боку НАТО для перемоги України та встановлення стійкого миру.
Більше по темі
- Категорія
-
Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
-
Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-