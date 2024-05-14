В ОП розкрили деталі щодо термінів вступу України в НАТО
Категорія
Політика
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В ОП розкрили деталі щодо термінів вступу України в НАТО

Офіс Президента України
Прапори НАТО та України

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна пропонує партнерам чіткі терміни щодо вступу України до НАТО. 

Що відомо про очікувані терміни вступу України до НАТО

Єрмак зазначив, що пропозиція України передбачає вступ до Альянсу не пізніше липня 2028 року.

Глава ОП також зазначив, що Міжнародна робоча група з питань безпеки України та євроатлантичної інтеграції оприлюднила важливий звіт.

У ньому ми обґрунтовуємо необхідність і пропонуємо конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО, — пояснює Єрмак.

За його словами, наразі Україна веде переговори щодо отримання запрошення на членство в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні.

Ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Надійна перспектива членства в НАТО — це ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни, — запевняє керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що Україна пропонує встановити чіткі терміни щодо вступу до Альянсу — не пізніше липня 2028 року у разі виконання низки певних умов.

Також необхідно посилити зусилля щодо військової допомоги Україні, включаючи зняття всіх обмежень на постачання звичайних озброєнь. Важливо, щоб союзники витрачали 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні та розблокували заморожені російські активи на 300 млрд доларів для підтримки нашої країни, — зазначив заступник керівника ОП.

Чому для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО

На його думку, якщо Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні, це може лише посилити агресію РФ.

Сильні та чіткі рішення НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони стануть мотивацією та підтримкою для наших військових і всіх громадян, — попередив Єрмак.

Також, за словами Єрмака, Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності рішучих дій з боку НАТО для перемоги України та встановлення стійкого миру.

Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. Наш звіт викладає конкретні заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки. Приєднання України до НАТО — це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки в Європі, — наголосив Єрмак.

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