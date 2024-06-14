НМТ-2024. Какой предмет стал самым популярным среди украинских выпускников

Английский язык стал самым популярным выбором среди украинских выпускников, которые в этом году сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ).

Физика и химия остаются непопулярными предметами среди украинских выпускников

В этом году украинские выпускники проходят проверку знаний по четырем предметам, три из которых являются обязательными. Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какой избирательный предмет стал самым популярным.

Вакуленко сообщила, что английский язык стал самой популярной дисциплиной по выбору среди выпускников, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ).

Английский язык – бесспорный лидер. Следом за ней идут география, биология и украинская литература с достаточно высокими показателями. К сожалению, физика и химия остаются непопулярными среди участников. Также невысоким спросом пользуются другие иностранные языки, кроме английского, такие как немецкий, французский и испанский, — добавила Вакуленко. Поделиться

Кратко о национальном мультитесте 2024 года

Национальный мультитест в 2024 году стартовал раньше – в мае.

Участники проходят проверку знаний уже по четырем предметам: трем обязательным и одному — по выбору.

Обязательны украинский язык, математика, история Украины.

Выборочные – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия, украинская литература и география.

Тестирование продлится в пределах двух сессий: основной и дополнительной.

Основная длится 14 мая - 25 июня, дополнительная состоится в течение 11 - 19 июля.