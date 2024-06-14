НМТ-2024. Какой предмет стал самым популярным среди украинских выпускников

Английский язык стал самым популярным выбором среди украинских выпускников, которые в этом году сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ).
Главные тезисы
- Физика и химия остаются непопулярными предметами посреди участников тестирования.
- Национальный мультитест в 2024 году включает в себя украинский язык, математику, историю Украины как обязательные предметы, а также выборочные дисциплины, среди которых иностранные языки и гуманитарные науки.
- Тестирование в НМТ-2024 проходит в двух сессиях: основной и дополнительной.
Физика и химия остаются непопулярными предметами среди украинских выпускников
В этом году украинские выпускники проходят проверку знаний по четырем предметам, три из которых являются обязательными. Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какой избирательный предмет стал самым популярным.
Вакуленко сообщила, что английский язык стал самой популярной дисциплиной по выбору среди выпускников, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ).
Кратко о национальном мультитесте 2024 года
Национальный мультитест в 2024 году стартовал раньше – в мае.
Участники проходят проверку знаний уже по четырем предметам: трем обязательным и одному — по выбору.
Обязательны украинский язык, математика, история Украины.
Выборочные – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия, украинская литература и география.
Тестирование продлится в пределах двух сессий: основной и дополнительной.
Основная длится 14 мая - 25 июня, дополнительная состоится в течение 11 - 19 июля.
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