НМТ–2024. Який предмет став найпопулярнішим серед українських випускників
Категорія
Україна
Дата публікації

НМТ–2024. Який предмет став найпопулярнішим серед українських випускників

НМТ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Англійська мова стала найпопулярнішим вибором серед українських випускників, які цього року складали національний мультипредметний тест (НМТ).

Головні тези:

  • Фізика та хімія залишаються непопулярними предметами серед учасників тестування.
  • Національний мультитест у 2024 році включає українську мову, математику, історію України як обов'язкові предмети, а також вибіркові дисципліни, серед яких іноземні мови та гуманітарні науки.
  • Тестування у НМТ-2024 проходить у двох сесіях: основній та додатковій.

Фізика та хімія залишаються непопулярними предметами серед українських випускників

Цьогоріч ураїнські випускники проходять перевірку знань з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, який вибірковий предмет став найпопулярнішим.

Вакуленко повідомила, що англійська мова стала найпопулярнішою дисципліною на вибір серед випускників, які цього року складають національний мультипредметний тест (НМТ).

Англійська мова — безперечний лідер. Слідом за нею йдуть географія, біологія та українська література з доволі високими показниками. На жаль, фізика та хімія залишаються непопулярними серед учасників. Також невисокий попит мають інші іноземні мови, окрім англійської, такі як німецька, французька та іспанська, — додала Вакуленко. 

Коротко про національний мультитест 2024 року

Національний мультитест у 2024 році стартував раніше — у травні.

Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного — на вибір.

Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.

Вибіркові — іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.

Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.

Основна триває протягом 14 травня — 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 — 19 липня.

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