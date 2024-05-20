Министерство образования и науки Украины сообщает, что в сети распространяется фейковая информация о сборе данных школьников для реестра призывников.

МОН не собирает данные о школьниках 2008 года рождения

Фейковый вброс прокомментировали в Министерстве образования и науки Украины.

По сети ширится письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины, где указано, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения. Якобы во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", - говорится в сообщении.

В Минобразования отмечают, что это письмо - фейк. Но уверяют, что министерство не посылало письмо с таким содержанием.

Враг регулярно проводит информационные операции в сети, поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене, — призывают в МОН.

Россия активизировала масштабную ИПСО в Украине

Недавно в ГУР сообщили, что Россия в ближайшее время планирует провести масштабный вброс фейковых новостей.

Как говорится в сообщении ГУР, вместе с обострением обстановки на фронте противник усугубляет дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.

Центр противодействия дезинформации сегодня заявил, что в рамках ИПСО Россия распространяет информацию, что после 20 мая истекает срок полномочий президента Владимира Зеленского, что автоматически делает его нелегитимным.

Это один из ключевых элементов масштабной российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

Статья 108 Конституции четко гласит, что Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Никаких вопросов легитимности украинской власти нет и у международных партнеров Украины.