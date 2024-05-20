Міністерство освіти та науки України повідомляє, що в мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.

МОН не збирає дані про школярів 2008 року народження

Фейковий вкид прокоментували у Міністерстві освіти і науки України.

Мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Ніби на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, — йдеться в повідомленні.

В Міносвіти наголошують, що цей лист — фейк. Та запевняють, що міністерство не надсилало листа з таким змістом.

Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну, — закликають в МОН. Поширити

Росія активізувала масштабну ІПСО в Україні

Нещодавно в ГУР повідомили, що Росія найближчим часом планує провести масштабний вкид фейкових новин.

Як йдеться у повідомленні ГУР, разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Центр протидії дезінформації сьогодні заявив, що у межах ІПСО Росія поширює інформацію, ніби після 20 травня спливає термін повноважень президента Володимира Зеленського, що автоматично робить його нелегітимним.

Це один із ключових елементів масштабної російської ІПСО, направленої на дестабілізацію ситуації в Україні.

Стаття 108 Конституції чітко говорить, що «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». Жодних питань до легітимності української влади немає і в міжнародних партнерів України.