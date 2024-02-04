Мобілізовані до лав злочинної армії РФ в Україні росіяни на Донеччині жаліються на знущання та побиття з боку власного керівництва.

Що відомо про садизм з боку керівництва армії РФ до мобілізованих росіян

Російські Telegram-канали поширюють відео, на якому російських мобілізованих з військової частини №41680 приковують наручниками, б’ють, тримають без їжі, води та навіть змоги піти в туалет.

За словами самих мобілізованих, командири жорстко побили їх, а потім прикували наручниками до поручнів.

Кілька днів їм не давали їжі та змушували ходити в туалет в пляшку.

По дві доби сидять у наручниках, у туалет ходять у пляшку, - заявляє один з очевидців. Поширити

Зазначається, що після відбуття покарання одного з військових відправили на передову, а другий нібито втік.

Що відомо про дії командування після поширення відео із тортурами

Командування військової частини №41680 намагалося блокувати доступ до інтернету, щоб відеоролики із жорстоким поводженням не могли поширити.

Після публікації відео його автор скаржився, що його "хочуть обнулити", а згодом зник зі зв'язку.

Раніше окупанти з цієї частини вже жалілися на фізичне насильство з боку командування. Їхні родичі також зверталися з відеозверненнями, закликаючи до проведення перевірок щодо цих ситуацій.

Між тим керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські командири не дозволяють своїм військовим застосовувати бронетехніку на лівому березі Херсонської області, однак регулярно відправляють їх у піші штурми.

Вона зауважила, що це суперечить здоровій тактиці ведення штурмових дій.