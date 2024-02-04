Мобилизированные в ряды преступной армии РФ в Украине россияне Донецкой области жалуются на издевательства и избиения со стороны собственного руководства.

Что известно о садизме со стороны руководства армии РФ к мобилизованным россиянам

Российские Telegram-каналы распространяют видео, на котором мобилизованных из воинской части №41680 приковывают наручниками, бьют, держат без еды, воды и даже возможности пойти в туалет.

По словам самых мобилизованных, командиры жестко избили их, а затем приковали наручниками к перилам.

Несколько дней им не давали пищи и заставляли ходить в туалет в бутылку.

По двое суток сидят в наручниках, в туалет ходят в бутылку, - заявляет один из очевидцев. Поделиться

Отмечается, что после отбывания наказания одного из военных отправили на передовую, а второй якобы скрылся.

Что известно о действиях командования после распространения видео с пытками

Командование воинской части №41680 пыталось блокировать доступ в интернет, чтобы видеоролики с жестоким обращением не могли распространить.

После публикации видео его автор жаловался, что его "хотят обнулить", а затем исчез из связи.

Ранее оккупанты из этой части уже жаловались на физическое насилие со стороны командования. Их родственники также обращались с видеообращениями, призывая к проведению проверок этих ситуаций.

Между тем, руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские командиры не позволяют своим военным применять бронетехнику на левом берегу Херсонской области, однако регулярно отправляют их в пешие штурмы.

Она отметила, что это противоречит здравой тактике ведения штурмовых действий.