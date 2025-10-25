Моделі ШІ тупіють через людські жарти

Дослідники з Техаського університету в Остіні, Техаського університету A&M та Університету Пердью шокували світ новими неочікуваними заявами. Вони дійшли висновку, що меми здатні погіршувати когнітивні здібності та критичне мислення штучного інтелекту, а не лише людей.

Меми здатні руйнувати інтелект ШІ

Автори нового масштабного дослідження неочікувано для всіх дійшли висновку, що великі мовні моделі, які навчаються з використанням великої кількості популярного, але низькоякісного контенту, можуть поступово "тупішати".

Що важливо розуміти, результати цих досліджень не надто відрізняються від тих, які проводилися на людях.

Вони споживали велику кількість низькоякісного вмісту у соціальних мережах, що безпосередньо впливало на їхні когнітивні здібності. Примітно, що в 2024 році через поширеність цього явища в Оксфордському словнику для цього з'явився відповідний термін — "брейнрот". Поширити

З заявлю з цього приводу виступив аспірант Техаського університету в Остіні Джуньюань Хонг.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що ми живемо в епоху, коли інформація зростає швидше, ніж тривалість концентрації уваги.

Значна її частина розроблена для того, щоб фіксувати кліки, а не передавати правду чи глибину, — наголосив вчений. Поширити

Дослідники вказують на те, що моделі ШІ, які "труїлися" великою кількістю низькоякісного контенту, було складно відновити або повторно натренувати.