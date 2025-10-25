Моделі ШІ тупіють через людські жарти

Дослідники з Техаського університету в Остіні, Техаського університету A&M та Університету Пердью шокували світ новими неочікуваними заявами. Вони дійшли висновку, що меми здатні погіршувати когнітивні здібності та критичне мислення штучного інтелекту, а не лише людей.
Головні тези:
- Реалії сучасної інформаційної епохи негативно впливають не лише на людей, а й на ШІ.
- Відновити повноцінне функціонування ШІ після “отруєння” мемами фактично неможливо.
Меми здатні руйнувати інтелект ШІ
Автори нового масштабного дослідження неочікувано для всіх дійшли висновку, що великі мовні моделі, які навчаються з використанням великої кількості популярного, але низькоякісного контенту, можуть поступово "тупішати".
Що важливо розуміти, результати цих досліджень не надто відрізняються від тих, які проводилися на людях.
З заявлю з цього приводу виступив аспірант Техаського університету в Остіні Джуньюань Хонг.
За його словами, головна проблема полягає в тому, що ми живемо в епоху, коли інформація зростає швидше, ніж тривалість концентрації уваги.
Дослідники вказують на те, що моделі ШІ, які "труїлися" великою кількістю низькоякісного контенту, було складно відновити або повторно натренувати.
Ба більше, наголошується, що вони втрачають здатність якісно аналізувати дані та фільтрувати їх.
