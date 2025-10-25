Модели ИИ тупеют из-за шуток людей

Исследователи из Техасского университета в Остине, Техасского университета A&M и Университета Пердью шокировали мир новыми неожиданными последствиями. Они пришли к выводу, что мемы способны усугублять когнитивные способности и критическое мышление искусственного интеллекта, а не только людей.
Главные тезисы
- Реалии современной информационной эпохи негативно влияют не только на людей, но и на ИИ.
- Восстановить полноценное функционирование ИИ после “отравления" мемами фактически невозможно.
Мемы способны разрушать интеллект ИИ
Авторы нового масштабного исследования неожиданно для всех пришли к выводу, что большие языковые модели, обучающиеся с использованием большого количества популярного, но низкокачественного контента, могут постепенно "тупеть".
Что важно понимать, результаты этих исследований не отличаются от тех, которые проводились на людях.
С заявлением на этот счет выступил аспирант Техасского университета в Остине Джуньюань Хонг.
По его словам, главная проблема заключается в том, что мы живем в эпоху, когда информация растет быстрее, чем продолжительность концентрации внимания.
Исследователи указывают на то, что модели "ШИ", которые "травились" большим количеством низкокачественного контента, было сложно восстановить или повторно натренировать.
Более того, указано, что они теряют способность качественно анализировать данные и фильтровать их.
