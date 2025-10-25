Модели ИИ тупеют из-за шуток людей

Исследователи из Техасского университета в Остине, Техасского университета A&M и Университета Пердью шокировали мир новыми неожиданными последствиями. Они пришли к выводу, что мемы способны усугублять когнитивные способности и критическое мышление искусственного интеллекта, а не только людей.

Мемы способны разрушать интеллект ИИ

Авторы нового масштабного исследования неожиданно для всех пришли к выводу, что большие языковые модели, обучающиеся с использованием большого количества популярного, но низкокачественного контента, могут постепенно "тупеть".

Что важно понимать, результаты этих исследований не отличаются от тех, которые проводились на людях.

Они потребляли большое количество низкокачественного содержания в социальных сетях, что оказывало непосредственное влияние на их когнитивные способности. Примечательно, что в 2024 году из-за распространенности этого явления в Оксфордском словаре для этого появился подходящий термин — "брейнрот". Поделиться

С заявлением на этот счет выступил аспирант Техасского университета в Остине Джуньюань Хонг.

По его словам, главная проблема заключается в том, что мы живем в эпоху, когда информация растет быстрее, чем продолжительность концентрации внимания.

Значительная ее часть разработана для того, чтобы фиксировать клики, а не передавать правду или глубину, подчеркнул ученый. Поделиться

Исследователи указывают на то, что модели "ШИ", которые "травились" большим количеством низкокачественного контента, было сложно восстановить или повторно натренировать.