Морський вірус спровокував невідоме досі захворювання очей
Джерело:  online.ua

За словами науковців, у 70 людей у Китаї виявили невідоме досі захворювання очей. Згідно з останніми даними, його причиною став вірус, який у більшості випадків уражає морських тварин. 

  • У всіх пацієнтів, у зразках очних тканин і крові, виявили сліди нодавірусу прихованої смертності.
  • Поки невідомо, чому в людей цей вірус уражає саме очі.

Нове захворювання очей - що про нього відомо

Як повідомляє New Scientist, були проведені обстеження десятків пацієнтів, у яких діагностувалии вірусний увеїт.

Що важливо розуміти, він пов’язаний із тривалим підвищеним очним тиском — захворювання, що нещодавно з’явилося та почало поширюватися серед жителів КНР.

За словами вчених, більшість хворих розводили морських тварин або часто вживали сирі морепродукти.

У всіх 70 пацієнтів у зразках очних тканин і крові знайшли сліди нодавірусу прихованої смертності морських тварин та антитіл до нього. У морських тварин цей вірус зазвичай спричиняє втрату забарвлення та летаргію, тож поки невідомо, чому в людей він уражає очі.

Як зазначили дослідники, вони ввели вірус мишам та дійшли висновку, що у них він викликає ті самі симптоми, що й у людей, призводячи до патологічних змін у рогівці, райдужці та сітківці ока.

Що важливо розуміти, нодавірус прихованої смертності здатен заражати 49 різних видів тварин, а також, як уже з’ясувалося, людину.

