Морський вірус спровокував невідоме досі захворювання очей

За словами науковців, у 70 людей у Китаї виявили невідоме досі захворювання очей. Згідно з останніми даними, його причиною став вірус, який у більшості випадків уражає морських тварин.
Головні тези:
- У всіх пацієнтів, у зразках очних тканин і крові, виявили сліди нодавірусу прихованої смертності.
- Поки невідомо, чому в людей цей вірус уражає саме очі.
Нове захворювання очей - що про нього відомо
Як повідомляє New Scientist, були проведені обстеження десятків пацієнтів, у яких діагностувалии вірусний увеїт.
Що важливо розуміти, він пов’язаний із тривалим підвищеним очним тиском — захворювання, що нещодавно з’явилося та почало поширюватися серед жителів КНР.
За словами вчених, більшість хворих розводили морських тварин або часто вживали сирі морепродукти.
Як зазначили дослідники, вони ввели вірус мишам та дійшли висновку, що у них він викликає ті самі симптоми, що й у людей, призводячи до патологічних змін у рогівці, райдужці та сітківці ока.
Що важливо розуміти, нодавірус прихованої смертності здатен заражати 49 різних видів тварин, а також, як уже з’ясувалося, людину.
