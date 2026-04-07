Морской вирус спровоцировал неизвестное до сих пор заболевание глаз

По словам ученых, у 70 человек в Китае обнаружили неизвестное до сих пор заболевание глаз. Согласно последним данным, его причиной стал вирус, который в большинстве случаев поражает морских животных.
Главные тезисы
- У всех пациентов, в образцах глазных тканей и крови, выявили следы нодавируса скрытой смертности.
- Пока неизвестно, почему у людей этот вирус поражает глаза.
Новое заболевание глаз – что о нем известно
Как сообщает New Scientist, были проведены обследования десятков пациентов, у которых диагностировали вирусный увеит.
Что важно понимать, он связан с длительным повышенным глазным давлением — это новое заболевание, которое начало распространяться среди жителей КНР.
По словам ученых, большинство больных разводили морских животных или часто употребляли сырые морепродукты.
Как отметили исследователи, они ввели вирус мышам и пришли к выводу, что у них он вызывает те же симптомы, что и у людей, приводя к патологическим изменениям в роговице, радужке и сетчатке глаза.
Что важно понимать, нодавирус скрытой смертности способен заражать 49 разных видов животных, а также, как уже выяснилось, человека.
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-