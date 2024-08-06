МОЗ затвердило створення Ради з відновлення "Охматдиту". Хто туди увійшов

МОЗ затвердило положення про Раду з контролю відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" після атаки РФ.

МОЗ створить Раду з контролю відновлення “Охматдиту”

Як зазначається, Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи.

На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);

МОЗ (1 особа);

НДСЛ "Охматдит" (1 особа).

Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування.

Як повідомили в МОЗ, ці представники будуть відібрані персональним складом ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Наразі першочергово до складу ради буде запропоновано увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір благодійного внеску на цілі відбудови та відновлення Охматдиту та участь в організації збору благодійних коштів. Поширити

МОЗ скасовував усі тендери по відбудові “Охматдиту”

У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в "Охматдиті". При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ "Охматдит", підписано не було.

Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення "Охматдиту" суми коштів.

Таким чином, як додали у МОЗ, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:

на послуги з технагляду за відновленням лікарні (5,215 млн грн);

на інженерно-консультаційні послуги (9,35 млн грн).

Договори в рамках цих конкурсів не підписані та не підписуватимуться.