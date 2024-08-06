Минздрав утвердил создание Совета по восстановлению "Охматдета". Кто туда вошел

Минздрав утвердил положение о Совете по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" после атаки РФ.
Главные тезисы
- Создан Совет по восстановлению разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы “Охматдет”.
- Совет будет состоять из 15 человек, включая благотворителей, представителей МЗ и НДСЛ “Охматдет”.
- Планируется проведение нового тендера на ремонтные работы в “Охматдете” через площадку Prozorro.
- Отменены все предыдущие тендеры на восстановление “Охматдета”, такие, как услуги технадзора и инженерно-консультационные услуги.
Минздрав создаст Совет по контролю восстановления "Охматдета"
Как отмечается, Рада будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.
На первом этапе в состав совета войдут представители:
благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);
МЗ (1 человек);
НДСЛ "Охматдет" (1 человек).
Второй этап будет включать в себя отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.
Как сообщили в Минздраве, эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие путем рейтингового голосования.
Минздрав отменял все тендеры по восстановлению "Охматдета"
В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, объявившего БФ "Охматдет", подписано не было.
Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств.
Таким образом, как добавили в Минздраве, поскольку был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры:
на услуги по технадзору за восстановлением больницы (5,215 млн грн);
на инженерно-консультационные услуги (9,35 млн. грн.).
Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться.
В Минздраве уточнили, что для возобновления "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-