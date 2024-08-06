Минздрав утвердил создание Совета по восстановлению "Охматдета". Кто туда вошел

Минздрав утвердил положение о Совете по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" после атаки РФ.

Минздрав создаст Совет по контролю восстановления "Охматдета"

Как отмечается, Рада будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.

На первом этапе в состав совета войдут представители:

благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);

МЗ (1 человек);

НДСЛ "Охматдет" (1 человек).

Второй этап будет включать в себя отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.

Как сообщили в Минздраве, эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие путем рейтингового голосования.

В первую очередь, в состав совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер благотворительного взноса на цели восстановления и восстановления Охматдета и участие в организации сбора благотворительных средств. Поделиться

Минздрав отменял все тендеры по восстановлению "Охматдета"

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, объявившего БФ "Охматдет", подписано не было.

Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств.

Таким образом, как добавили в Минздраве, поскольку был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры:

на услуги по технадзору за восстановлением больницы (5,215 млн грн);

на инженерно-консультационные услуги (9,35 млн. грн.).

Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться.