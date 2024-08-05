Ремонт Охматдета. В детской больнице потратят 14 млн грн на консультанта и технадзор
Категория
Экономика
Дата публикации

Ремонт Охматдета. В детской больнице потратят 14 млн грн на консультанта и технадзор

Охматдет
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Источник:  Наші гроші

Детская больница "Охматдет" в Киеве, разрушенная в результате ракетной атаки России 8 июля, объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания по ул. В. Черновола, 28/1, которое получило повреждения в результате российской атаки.

Главные тезисы

  • Детская больница Охматдет в Киеве хочет направить 14 млн грн на инженерно-консультационные услуги и технический надзор во время ремонта после ракетной атаки.
  • Тендеры на консультации выиграли ООО “Васенев Инжиниринг” и ООО “Ик-Проект”. Появились вопросы к прозрачности договоров и качеству восстановления здания.
  • Обещания о соблюдении всех требований в проведении тендера проверяются через ProZorro и ревизионно-наблюдательный совет.

В Охматдете хотят потратить 14 млн грн на консультации по ремонту

Система Prozorro свидетельствует, что технический надзор за ремонтом будет осуществлять ООО "Ик-Проект" за 5,22 млн грн, когда договор на инженерно-консультационные услуги хотят заключить с ООО "Васенев Инжиниринг", и будет стоить он 9,35 млн грн.

Киевская компания "Васенев Инжиниринг" принадлежит Олегу Васеневу и была зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме. Ранее в этом году фирма получила тендеров на 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика.

Теперь Охматдет планирует заказать "консультации по привлечению подрядных организаций" в составе инженерно-консультационных услуг.

Олег Васенев — это тот самый эксперт, которому Охматдет сразу заказал техническое обследование пострадавшего корпуса. Также Васенев составил дефектный акт по объемам необходимых работ, в котором сразу были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда Охматдета. Потому что в конкурсе было требование заменить всю фасадную облицовку, в то время как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты извне, — рассказывает издание.

В то же время отмечено, что на 9 млн грн Васеневу заказывают:

  • составление графиков выполнения работ, поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществление расчета и составление графика движения рабочих кадров и основных строительных машин на объекте;

  • обеспечение подбора персонала с учетом соответствия его квалификации составу и объемам работ; организация обучения и проверки знаний персонала;

  • предоставление заказчику консультаций по вопросам привлечения подрядных организаций, исполнителя технического надзора, выбора поставщиков, участие в подготовке и проведении закупок, разработка документации, связанной с закупками, подготовка договоров, предоставление предложений по определению стороны, ответственной за страхование (при наличии);

  • организацию составления дефектного акта и сметной документации; обеспечение проведения экспертизы сметной документации;

  • проверку представленных к оплате документов подрядных, снабженческих и других организаций по выполнению работ, поставке продукции и оказанию услуг;

  • организацию контроля за списанием строительных материалов.

В то время в рамках технического надзора, который должен выполнять "Ик-проект", будут проводиться проверки соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации; будет вестись учет объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками. Также надзор предусматривает проверку визирования и представления заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, подписанных, заверенных и предоставленных подрядчиком.

Киевской "Ик-Проект" владеет Юлия Крат из Харькова, а руководят фирмой Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко. "Ик-Проект" с 2016 года собрал тендеров на 43,36 млн грн, больше всего — в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.

Скандал вокруг тендеров на ремонт Охматдета

Журналисты проекта "Наши деньги" 1 августа отметили, что победителем тендера на ремонт корпуса Охматдета избрали компанию "Строй-технолоджи", чье предложение было третье по дороговизне — 307 млн грн.

Журналисты рассказали, что заказчик по неизвестным причинам проигнорировал определенные проблемы в предложении "Стройтехнолоджи". К примеру, компания указала только аренду такой строительной техники: автокран КамАЗ, MAN с манипулятором и экскаватор JCB.

Кроме того, самые большие статьи расходов победителя пришлись на ремонт фасадных композитных панелей Reynaers и отделку внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих позиций в "Буд-технолоде" стоит более 100 млн грн. В то же время, по сравнению с более дешевыми участниками конкурса, цена этих работ завышена вдвое, говорят журналисты.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отреагировал на публикацию "Наших грошей", заявив, что договор с выигравшей тендер компанией еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы.

В то же время БФ "Охматдет — Здоровое детство" отметил, что "категорически отрицает все обвинения в непрозрачности и неблагочестии в использовании средств, собранных на восстановление корпуса НДСЛ "Охматдет".

2 августа Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление Охматдета проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

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