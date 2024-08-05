Ремонт Охматдиту. У дитячій лікарні витратять 14 млн грн на консультанта й технагляд

Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві, яку було зруйновано в результаті ракетної атаки Росії 8 липня, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду і внутрішнього опорядження будівлі по вул. В. Чорновола, 28/1, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки.
Головні тези:
- Дитяча лікарня Охматдит у Києві запланувала витратити 14 млн грн на консультації та технічний нагляд під час ремонту після ракетної атаки.
- У тендерах переможцями стали ТОВ “Васеньов Інжиніринг” та ТОВ “Ік-Проект” на суми 9,35 млн грн та 5,22 млн грн відповідно.
- Є питання до прозорості договорів, оскільки журналісти виявили спірні моменти у пропозиціях підрядників, що може вплинути на якість відновлення будівлі.
- Офіційні особи заявляють про дотримання всіх вимог у проведенні тендеру та підписанні договорів, дійсність яких перевіряється через ProZorro та ревізійно-наглядову раду.
В Охматдиті хочуть витратити 14 млн грн на консультації по ремонту
Система Prozorro свідчить, що технічний нагляд за ремонтом здійснюватиме ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн, коли договір на інженерно-консультаційні послуги хочуть укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг", і вартуватиме він 9,35 млн грн.
Тепер Охматдит планує замовити "консультації з питань залучення підрядних організацій" у складі інженерно-консультаційних послуг.
Олег Васеньов — це той самий експерт, якому Охматдит відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду Охматдиту. Бо в конкурсі була вимога замінити усе фасадне облицювання, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні, — розповідає видання.
Водночас зазначено, що на 9 млн грн Васеньову замовляють:
складання графіків виконання робіт, поставки матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;
забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягам робіт, організація навчання і перевірки знань персоналу;
надання замовнику консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці і проведенні закупівель, розроблення документації, пов’язаної із закупівлями, підготовка договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності);
організацію складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;
перевірку поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
організацію контролю за списанням будівельних матеріалів.
У той час у межах технічного нагляду, який має виконувати "Ік-Проект", проводитимуться перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації; вестиметься облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками. Також нагляд передбачає перевірку візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.
Київською "Ік-Проект" володіє Юлія Крат з Харкова, а керують фірмою Ольга Крижня та Людмила Пархоменко. "Ік-Проект" з 2016 року зібрав тендерів на 43,36 млн грн, найбільше — у департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.
Скандал довкола тендерів на ремонт Охматдиту
Журналісти проєкту "Наші гроші" 1 серпня зазначили, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею — 307 млн грн.
Журналісти розповіли, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі". До прикладу, компанія вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "КамАЗ", MAN з маніпулятором та екскаватор JCB.
Крім того, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Reynaers та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у "Буд-технолоджі" коштує понад 100 млн грн. Водночас порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, ціна цих робіт завищена вдвічі, кажуть журналісти.
Водночас БФ "Охматдит — Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит".
2 серпня Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову Охматдиту проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.
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