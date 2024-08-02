Скандал з коштами Охматдиту. Тендер на відбудову лікарні проведуть заново на Prozorro

Новий тендер на відбудову дитячої лікарні Охматдит буде проведено протягом 7-16 днів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації, що склалася щодо благодійних коштів, зібраних на відновлення медзакладу після удару РФ 8 липня.
Головні тези:
- Новий тендер на відбудову дитячої лікарні Охматдит буде проведено протягом 7-16 днів на платформі Prozorro.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив перерахування зібраних коштів на рахунки лікарні та фонду, а також активний контроль за використанням грошей.
- Розслідування вказує на завищені ціни та сумніви у відповідності обраного підрядника кількості необхідного обладнання для відновлення лікарні.
- Краудфандинг та допомога урядів і благодійних фондів дозволили зібрати значну суму на відновлення Охматдиту.
На Prozorro проведуть новий тендер щодо відбудови Охматдиту — Ляшко
Ляшко на цей момент не назвав точних сум, але всі вони будуть аналізуватись та перевірятись, оскільки буде враховуватись різниця між капітальних та терміновим ремонтом.
Також міністр уточнив, що гроші, зібрані на потреби цієї дитячої лікарні, будуть перераховані на її скарбничий рахунок.
Ляшко запевнив, що кожен крок з грошима та рішеннями буде контролюватись наглядовою радою.
1 серпня Ляшко провів консультації з Головою Нацполіції Іваном Вигівським. Очільник МОЗ просив перевірити компанію, яка претендувала бути переможцем відбору.
Також Ляшко повідомив, що на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» у Києві після російського ракетного удару вдалося зібрати «значну суму». За підрахунком, це понад мільярд гривень від благодійників, не враховуючи допомоги від іноземних урядів.
Окрім того, фонд Говарда Баффета виділив умовно 11,2 млн дол, але він привозить допомогу у вигляді обладнання, а не коштів. Уряд Литви виділив 1 млн дол, а уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 млн євро.
Розслідування щодо завищених цін на відбудову Охматдиту
Підрядником, що має відбудувати пошкоджений корпус «Охматдиту», обрали компанію з однією з найдорожчих пропозицій, повідомили 1 серпня “Наші гроші”.
БО «Благодійний фонд «Охматдит» без пояснень обрав переможцем відповідного тендеру запорізьке ТОВ «Буд-технолоджі».
Компанія запропонувала виконати відбудову за 307 млн грн.
Водночас «Буд-технолоджі» вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран «Камаз», MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден з цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху, зазначає видання.
Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки. Ціна на ремонт фасадних композитних панелей, якщо порівнювати з більш вигідними пропозиціями, завищена вдвічі.
Удар РФ по Охматдиту
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Сили оборони збили 30 із 38 ракет окупантів.
Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 поранені. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.
Одразу ж після удару до лікарні прибували небайдужі, які допомагали розбирати завали, приносили воду та їжу. «Укрзалізниця» повідомила, що разом з київським залізничним вокзалом прихистить і відвезе куди потрібно всіх прибулих пацієнтів «Охматдиту».
Держава вже пообіцяла відбудувати лікарню — уряд спрямував 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи. Окрім того, небайдужі за 41 годину пожертвували для «Охматдиту» 300 млн грн. До уряду України надійшла «велика кількість запитів» від різних країн, готових прийняти дітей з лікарні.
Пропагандистські ресурси РФ тим часом почали поширювати інформацію, нібито це Україна обстріляла власну дитячу лікарню. А втім, українські слідчі показали докази, що по закладу запустили російську ракету Х-101.
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