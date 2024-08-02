Скандал з коштами Охматдиту. Тендер на відбудову лікарні проведуть заново на Prozorro

Новий тендер на відбудову дитячої лікарні Охматдит буде проведено протягом 7-16 днів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації, що склалася щодо благодійних коштів, зібраних на відновлення медзакладу після удару РФ 8 липня.

На Prozorro проведуть новий тендер щодо відбудови Охматдиту — Ляшко

Ляшко на цей момент не назвав точних сум, але всі вони будуть аналізуватись та перевірятись, оскільки буде враховуватись різниця між капітальних та терміновим ремонтом.

Також міністр уточнив, що гроші, зібрані на потреби цієї дитячої лікарні, будуть перераховані на її скарбничий рахунок.

Ляшко запевнив, що кожен крок з грошима та рішеннями буде контролюватись наглядовою радою.

1 серпня Ляшко провів консультації з Головою Нацполіції Іваном Вигівським. Очільник МОЗ просив перевірити компанію, яка претендувала бути переможцем відбору.

Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати, робити ті роботи, які передбачені. Ухвалено наступне рішення: благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки "Охматдиту" — безпосередньо на казначейський рахунок. Поширити

В.Ляшко на брифінгу щодо відбудови Охматдиту

Також Ляшко повідомив, що на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» у Києві після російського ракетного удару вдалося зібрати «значну суму». За підрахунком, це понад мільярд гривень від благодійників, не враховуючи допомоги від іноземних урядів.

На благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд «Охматдиту» — 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу UNITED24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров’я України

Окрім того, фонд Говарда Баффета виділив умовно 11,2 млн дол, але він привозить допомогу у вигляді обладнання, а не коштів. Уряд Литви виділив 1 млн дол, а уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 млн євро.

Розслідування щодо завищених цін на відбудову Охматдиту

Підрядником, що має відбудувати пошкоджений корпус «Охматдиту», обрали компанію з однією з найдорожчих пропозицій, повідомили 1 серпня “Наші гроші”.

БО «Благодійний фонд «Охматдит» без пояснень обрав переможцем відповідного тендеру запорізьке ТОВ «Буд-технолоджі».

Компанія запропонувала виконати відбудову за 307 млн грн.

Поміж 14 учасників десять озвучили суми від 42 млн до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів. Хоча пакети щонайменше семи компаній містили повністю заповнені комерційні пропозиції з цінами за різні види робіт. Поширити

Водночас «Буд-технолоджі» вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран «Камаз», MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден з цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху, зазначає видання.

Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки. Ціна на ремонт фасадних композитних панелей, якщо порівнювати з більш вигідними пропозиціями, завищена вдвічі.

Удар РФ по Охматдиту

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Сили оборони збили 30 із 38 ракет окупантів.

Росія поцілила в дитячу лікарню «Охматдит». Під час удару там перебували 627 дітей. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що російський удар припав на токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз. Поширити

Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 поранені. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.

Одразу ж після удару до лікарні прибували небайдужі, які допомагали розбирати завали, приносили воду та їжу. «Укрзалізниця» повідомила, що разом з київським залізничним вокзалом прихистить і відвезе куди потрібно всіх прибулих пацієнтів «Охматдиту».

Держава вже пообіцяла відбудувати лікарню — уряд спрямував 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи. Окрім того, небайдужі за 41 годину пожертвували для «Охматдиту» 300 млн грн. До уряду України надійшла «велика кількість запитів» від різних країн, готових прийняти дітей з лікарні.