Скандал со средствами Охматдета. Тендер на восстановление больницы проведут заново на Prozorro

Новый тендер на восстановление детской больницы Охматдет будет проведен в течение 7-16 дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации, которая сложилась насчет благотворительных средств, собранных на восстановление медучреждения после удара РФ 8 июля.

На Prozorro проведут новый тендер по восстановлению Охматдета — Ляшко

Ляшко на данный момент не назвал точных сумм, но они будут анализироваться и проверяться, поскольку будет учитываться разница между капитальным и срочным ремонтом.

Также министр уточнил, что деньги, собранные на нужды этой детской больницы, будут перечислены на ее казначейский счет.

Ляшко заверил, что каждый шаг с деньгами и решениями будет контролироваться наблюдательным советом.

1 августа Ляшко провел консультации с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Глава Минздрава просил проверить компанию, которая претендовала быть победителем отбора.

Есть подозрения, что на балансе этой компании нет соответствующего количества техники, которое позволит работать, делать работы, которые предусмотрены. Принято следующее решение: благотворительный фонд перечисляет ту сумму средств, собранную после 8 июля, на счета "Охматдета" — непосредственно на казначейский счет. Поделиться

В.Ляшко на брифинге по восстановлению Охматдета

Также Ляшко сообщил, что на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара удалось собрать "значительную сумму". По подсчету, это более миллиарда гривен от благотворителей, не считая помощи от иностранных правительств.

На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 млн грн, на благотворительный фонд "Охматдет" — 378 млн грн, 320 млн грн собрали через платформу UNITED24, еще 100 млн грн выделило правительство из резервного фонда. Виктор Ляшко Министр здравоохранения Украины

Кроме того, фонд Говарда Баффета выделил условно 11,2 млн долл., но он привозит помощь в виде оборудования, а не средств. Правительство Литвы выделило 1 млн долл., а правительство Германии озвучило о намерении выделить 10 млн евро.

Расследование по завышенным ценам на восстановление Охматдета

Подрядчиком, который должен отстроить поврежденный корпус «Охматдета», избрали компанию по одному из самых дорогих предложений, сообщили 1 августа "Наши деньги".

БУ «Благотворительный фонд «Охматдет» без объяснений избрал победителем соответствующего тендера запорожское ООО «Строй-технолоджи».

Компания предложила выполнить восстановление за 307 млн. грн.

Среди 14 участников десять озвучили суммы от 42 млн. до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел. Хотя пакеты не менее семи компаний содержали полностью заполненные коммерческие предложения с ценами за разные виды работ. Поделиться

В то же время "Буд-технолоджи" указала лишь аренду такой строительной техники: автокран "Камаз", MAN с манипулятором и Экскаватор JCB. Ни один из этих механизмов не может быть использован для монтажа фасадов выше второго этажа, отмечает издание.

Также фирма не скачала никаких данных об оборудовании для монтажа плитки. Цена на ремонт фасадных композитных панелей, если сравнивать с более выгодными предложениями, завышена вдвое.

Удар РФ по Охматдету

Утром 8 июля войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Силы обороны сбили 30 из 38 ракет оккупантов.

Россия попала в детскую больницу «Охматдет». Во время удара находились 627 детей. Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что российский удар пришелся на токсикологический корпус, где дети получали диализ. Поделиться

В результате атаки по медучреждению погибли два человека, еще 50 ранены. Впоследствии в больнице также скончался пострадавший от атаки мальчик.

Сразу после удара в больницу прибывали неравнодушные, которые помогали разбирать завалы, приносили воду и еду. «Укрзалізниця» сообщила, что вместе с киевским железнодорожным вокзалом приютит и отвезет куда нужно всех прибывших пациентов «Охматдета».

Государство уже пообещало отстроить больницу — правительство направило 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы. Кроме того, неравнодушные за 41 час пожертвовали для «Охматдета» 300 млн грн. В правительство Украины поступило «большое количество запросов» от разных стран, готовых принять детей из больницы.