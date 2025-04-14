"Мріяла 15 років". Кеті Перрі летить у космос на кораблі New Shepard

Американська співачка та музична продюсерка Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос з пʼятьма іншими жінками-пасажирками космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin.
Головні тези:
- Кеті Перрі здійснює свою мрію про польот у космос після 15 років очікування.
- В екіпажі космічного корабля New Shepard також знаходяться інші видатні жінки-пасажирки.
- Польот Кеті Перрі стане 31-м у загальному та 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами.
Кеті Перрі летить у космос як туристка
Американська авторка і виконавиця Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос на космічному кораблі New Shepard компанії Джеффа Безоса з космічного туризму Blue Origin.
Цей політ стане 31-м загалом і 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами на борту.
В instagram співачка поділилась хвилюваннями з приводу польоту.
У відео Перрі також продемонструвала капсулу та своє сидіння всередині, на якому написано K. Perry. Вона також заспівала кілька рядків, зазначивши, що "повинна співати в космосі".
Перрі зауважила, що хоча її інстинкт говорить, нібито вона не може повірити, що це відбувається насправді, це не так.
Я справді в це вірю, тому що віра у свої мрії й те, що ви говорите, насправді є тим, як ви втілюєте свої мрії в життя.
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