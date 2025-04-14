"Мріяла 15 років". Кеті Перрі летить у космос на кораблі New Shepard
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Мріяла 15 років". Кеті Перрі летить у космос на кораблі New Shepard

Перрі
Джерело:  The Rolling Stone

Американська співачка та музична продюсерка Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос з пʼятьма іншими жінками-пасажирками космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin.

Головні тези:

  • Кеті Перрі здійснює свою мрію про польот у космос після 15 років очікування.
  • В екіпажі космічного корабля New Shepard також знаходяться інші видатні жінки-пасажирки.
  • Польот Кеті Перрі стане 31-м у загальному та 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами.

Кеті Перрі летить у космос як туристка

Американська авторка і виконавиця Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос на космічному кораблі New Shepard компанії Джеффа Безоса з космічного туризму Blue Origin.

До жіночої команди також увійдуть тележурналістка Гейл Кінг, активістка Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанна Флінн, репортерка розважальних програм і наречена Безоса Лорен Санчес та аерокосмічна інженерка, яка раніше працювала в NASA, Айша Боу.

Цей політ стане 31-м загалом і 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами на борту.

В instagram співачка поділилась хвилюваннями з приводу польоту.

Я мріяла побувати в космосі 15 років, і завтра ця мрія стане реальністю. Екіпаж Taking Up Space Crew стартує завтра о 7 ранку (15:00 за київським часом, - ред.), і для мене велика честь бути разом із 5 іншими неймовірними жінками, що надихають, коли ми станемо першим в історії жіночим космічним екіпажем!

У відео Перрі також продемонструвала капсулу та своє сидіння всередині, на якому написано K. Perry. Вона також заспівала кілька рядків, зазначивши, що "повинна співати в космосі".

Перрі зауважила, що хоча її інстинкт говорить, нібито вона не може повірити, що це відбувається насправді, це не так.

Я справді в це вірю, тому що віра у свої мрії й те, що ви говорите, насправді є тим, як ви втілюєте свої мрії в життя.

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