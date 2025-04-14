"Мечтала 15 лет". Кэти Перри летит в космос на корабле New Shepard

Американская певица и музыкальная продюсер Кэти Перри 14 апреля улетит в космос с пятью другими женщинами-пассажирками космического корабля New Shepard компании Blue Origin.
Главные тезисы
- Кэти Перри совершает свой долгожданный полет в космос на корабле New Shepard после 15 лет ожидания.
- Это исторический момент, так как вместе с ней летят еще 5 вдохновляющих женщин, составляя первый женский космический экипаж в истории.
- Полет Кэти Перри на New Shepard станет 31-м в общем и 11-м суборбитальным полетом с пассажирами на борту.
Кэти Перри летит в космос как туристка
Американский автор и исполнитель Кэти Перри 14 апреля улетит в космос на космическом корабле New Shepard компании Джеффа Безоса по космическому туризму Blue Origin.
Этот полет станет 31-м и 11-м суборбитальным полетом New Shepard с пассажирами на борту.
В instagram певица поделилась волнениями по поводу полета.
В видео Перри также продемонстрировала капсулу и свое сиденье внутри, на котором написано K. Perry. Она также спела несколько строк, отметив, что "должна петь в космосе".
Перри заметила, что хотя ее инстинкт говорит, что она не может поверить, что это происходит на самом деле, это не так.
Я действительно в это верю, потому что вера в свои мечты и то, что вы говорите, на самом деле, является тем, как вы воплощаете свои мечты в жизнь.
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