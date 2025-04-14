"Мечтала 15 лет". Кэти Перри летит в космос на корабле New Shepard

Кэти Перри летит в космос как туристка

Американский автор и исполнитель Кэти Перри 14 апреля улетит в космос на космическом корабле New Shepard компании Джеффа Безоса по космическому туризму Blue Origin.

В женскую команду также войдут тележурналистка Гейл Кинг, активистка Аманда Нгуен, кинопродюсер Керианна Флинн, репортер развлекательных программ и невеста Безоса Лорен Санчес и аэрокосмическая инженерка, ранее работавшая в NASA, Айша Боу. Поделиться

Этот полет станет 31-м и 11-м суборбитальным полетом New Shepard с пассажирами на борту.

В instagram певица поделилась волнениями по поводу полета.

Я мечтала побывать в космосе 15 лет и завтра эта мечта станет реальностью. Экипаж Taking Up Space Crew стартует завтра в 7 утра (15:00 по киевскому времени, — ред.), и для меня большая честь быть вместе с 5 другими невероятными вдохновляющими женщинами, когда мы станем первым в истории женским космическим экипажем! Поделиться

В видео Перри также продемонстрировала капсулу и свое сиденье внутри, на котором написано K. Perry. Она также спела несколько строк, отметив, что "должна петь в космосе".

Перри заметила, что хотя ее инстинкт говорит, что она не может поверить, что это происходит на самом деле, это не так.