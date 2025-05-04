"Мріє вийти заміж за Путіна". Що сталося зі зрадницею Байрак

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла про те, як склалася доля скандальної режисерки Оксани Байрак, яка зрадила Україну та втікла до Росії.

Що сталося зі зрадницею Оксаною Байрак

Катерина Тишкевич не приховує, що в минулому у неї були хороші стосунки з режисеркою.

Однак все різко змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Саме тоді Оксана Байрак зрадила батьківщину й підтримала РФ у її агресії.

Як тільки гримнуло повномасштабне вторгнення, і вона почала вести пропагандистські етери в соцмережах, жахнулася. Я публічно відповіла, що наші думки абсолютно протилежні, я не розділяю те, що робить Оксана Байрак. І попросила більше не асоціювати мене з цією людиною. Того ж дня вона мені зателефонувала з вимогою видалити допис. І навіть казала, що я маю перед нею перепросити, — розповідає Тишкевич. Поширити

Після цього вони розсварилися та розірвали стосунки: як дружні, так і професійні.

Окрім того, акторка, щоб перешкодити Байрак розповсюджувати російські наративи, навіть звернулася до СБУ.

Проте це не завадило зрадниці втекти з України та виїхати до Росії.