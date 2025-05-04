"Мріє вийти заміж за Путіна". Що сталося зі зрадницею Байрак

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла про те, як склалася доля скандальної режисерки Оксани Байрак, яка зрадила Україну та втікла до Росії.
Головні тези:
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байрак зрадила батьківщину та почала вести пропагандистські етери в соцмережах.
- Катерина Тишкевич звернулася до СБУ, щоб зупинити прихильницю Путіна.
Що сталося зі зрадницею Оксаною Байрак
Катерина Тишкевич не приховує, що в минулому у неї були хороші стосунки з режисеркою.
Однак все різко змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Саме тоді Оксана Байрак зрадила батьківщину й підтримала РФ у її агресії.
Після цього вони розсварилися та розірвали стосунки: як дружні, так і професійні.
Окрім того, акторка, щоб перешкодити Байрак розповсюджувати російські наративи, навіть звернулася до СБУ.
Проте це не завадило зрадниці втекти з України та виїхати до Росії.
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