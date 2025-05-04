"Мріє вийти заміж за Путіна". Що сталося зі зрадницею Байрак
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Мріє вийти заміж за Путіна". Що сталося зі зрадницею Байрак

Що сталося зі зрадницею Оксаною Байрак
Джерело:  OBOZ.UA

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла про те, як склалася доля скандальної режисерки Оксани Байрак, яка зрадила Україну та втікла до Росії.

Головні тези:

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байрак зрадила батьківщину та почала вести пропагандистські етери в соцмережах.
  • Катерина Тишкевич звернулася до СБУ, щоб зупинити прихильницю Путіна.

Що сталося зі зрадницею Оксаною Байрак

Катерина Тишкевич не приховує, що в минулому у неї були хороші стосунки з режисеркою.

Однак все різко змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Саме тоді Оксана Байрак зрадила батьківщину й підтримала РФ у її агресії.

Як тільки гримнуло повномасштабне вторгнення, і вона почала вести пропагандистські етери в соцмережах, жахнулася. Я публічно відповіла, що наші думки абсолютно протилежні, я не розділяю те, що робить Оксана Байрак. І попросила більше не асоціювати мене з цією людиною. Того ж дня вона мені зателефонувала з вимогою видалити допис. І навіть казала, що я маю перед нею перепросити, — розповідає Тишкевич.

Після цього вони розсварилися та розірвали стосунки: як дружні, так і професійні.

Окрім того, акторка, щоб перешкодити Байрак розповсюджувати російські наративи, навіть звернулася до СБУ.

Проте це не завадило зрадниці втекти з України та виїхати до Росії.

Знаєте, ніколи не приховувалося, що вона знімала проєкти, які йшли на дві країни — Росію та нашу. Але якихось таких розмов, що вона, наприклад, мріє переїхати туди, — такого не пам'ятаю. Так, були якісь жарти про те, що вона мріє вийти заміж за Путіна. Але це все здавалося таким безглуздям, я не думала, що це серйозно, — розповіла Тишкевич.

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