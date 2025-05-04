"Мечтает выйти замуж за Путина". Что произошло с предательницей Байрак

Украинская актриса Екатерина Тишкевич рассказала о том, как сложилась судьба скандального режиссера Оксаны Байрак, которая предала Украину и сбежала в Россию.
Главные тезисы
- После полномасштабного вторжения России в Украину Байрак предала родину и начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях.
- Екатерина Тишкевич обратилась к СБУ, чтобы остановить поклонницу Путина.
Что произошло с предательницей Оксаной Байрак
Екатерина Тишкевич не скрывает, что в прошлом у нее были хорошие отношения с режиссером.
Однако все резко изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину.
В это самое время Оксана Байрак предала родину и поддержала РФ в ее агрессии.
После этого они рассорились и разорвали отношения: как дружеские, так и профессиональные.
Кроме того, актриса, чтобы помешать Байраку распространять российские нарративы, даже обратилась в СБУ.
Однако это не помешало предательнице бежать из Украины и уехать в Россию.
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