"Мечтает выйти замуж за Путина". Что произошло с предательницей Байрак

Украинская актриса Екатерина Тишкевич рассказала о том, как сложилась судьба скандального режиссера Оксаны Байрак, которая предала Украину и сбежала в Россию.

Что произошло с предательницей Оксаной Байрак

Екатерина Тишкевич не скрывает, что в прошлом у нее были хорошие отношения с режиссером.

Однако все резко изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину.

В это самое время Оксана Байрак предала родину и поддержала РФ в ее агрессии.

Как только грянуло полномасштабное вторжение, и она начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях, я ужаснулась. Я публично ответила, что наши мнения совершенно противоположны, я не разделяю то, что делает Оксана Байрак. И попросила больше не ассоциировать меня с этим человеком. В тот же день она позвонила мне с требованием удалить сообщение. И даже говорила, что я перед ней должен извиниться, — рассказывает Тишкевич. Поделиться

После этого они рассорились и разорвали отношения: как дружеские, так и профессиональные.

Кроме того, актриса, чтобы помешать Байраку распространять российские нарративы, даже обратилась в СБУ.

Однако это не помешало предательнице бежать из Украины и уехать в Россию.