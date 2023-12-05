Mrs.World 2024 в США. Україну представить мати чотирьох дітей та дружина нацгвардійця

З 14 по 21 січня у США відбудеться 38-й Міжнародний конкурс Mrs.World 2024. Україну на міжнародному етапі конкурсу буде представляти Олена Єлізарова.
Українка візьме участь у конкурсі Mrs.World
На Mrs.World 2024 Україну представить 37-річна мати чотирьох дітей та дружина нацгвардійця Олена Єлізарова.
Олена — дизайнер інтерʼєрів, засновниця та дизайнер ювелірного бренду My Lady Jewelry.
Крім того, пані Олена написала дитячу казку «Пригоди блакитного дракончика», а також стала співавтором колискової «Little Blue Dragon Lullaby», що була відзначена срібною медаллю на конкурсі Global Music Awards в категорії «Найкраща пісня для дітей».
Що відомо про конкурс Mrs.World
Цей конкурс був створений у 1985 році для красивих та успішних одружених жінок з усього світу.
Його мета — актуалізувати сімейні цінності, побудувати дружні звʼязки між жінками з різних куточків світу та вшанувати їх досягнення у бізнесі, науці, мистецтві чи соціальній активності.
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