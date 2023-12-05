Mrs.World 2024 в США. Україну представить мати чотирьох дітей та дружина нацгвардійця
Категорія
Культура
Дата публікації

Mrs.World 2024 в США. Україну представить мати чотирьох дітей та дружина нацгвардійця

Олена Єлізарова
Джерело:  online.ua

З 14 по 21 січня у США відбудеться 38-й Міжнародний конкурс Mrs.World 2024. Україну на міжнародному етапі конкурсу буде представляти Олена Єлізарова.

Українка візьме участь у конкурсі Mrs.World

На Mrs.World 2024 Україну представить 37-річна мати чотирьох дітей та дружина нацгвардійця Олена Єлізарова.

Конкурс Mrs.World — один з найпрестижніших у світі. Сьогодні це вже не тільки дефіле у купальнику. Це культурна подія, на якій зустрічаються представниці різних країн світу. Це ще один майданчик, на якому Україна може заявити про себе. Розповісти про нашу культуру та традиції, зробити більш помітними витвори українських дизайнерів одягу та аксесуарів. Для мене велика честь і відповідальність представляти нашу країну в цей складний час, — каже пані Олена.

Олена — дизайнер інтерʼєрів, засновниця та дизайнер ювелірного бренду My Lady Jewelry.

Кілька років тому моє захоплення дорогоцінним камінням переросло у щось більше і я зрозуміла, що це саме той момент, коли хобі стало справою мого життя! Так розпочалася історія бренду вишуканих ювелірних прикрас My Lady Jewelry. Створюючи прикраси від ідеї до готового ювелірного виробу, я розумію, що ми даємо життя чомусь новому і унікальному, — розповідає Олена Єлізарова.

Крім того, пані Олена написала дитячу казку «Пригоди блакитного дракончика», а також стала співавтором колискової «Little Blue Dragon Lullaby», що була відзначена срібною медаллю на конкурсі Global Music Awards в категорії «Найкраща пісня для дітей».

Що відомо про конкурс Mrs.World

Цей конкурс був створений у 1985 році для красивих та успішних одружених жінок з усього світу.

Його мета — актуалізувати сімейні цінності, побудувати дружні звʼязки між жінками з різних куточків світу та вшанувати їх досягнення у бізнесі, науці, мистецтві чи соціальній активності.

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