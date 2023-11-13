Це був дуже страшний час. "Міс Всесвіт-2023" заявила про зраду чоловіка

Багато людей досі вірять в те, що саме красива зовнішність є запорукою успіху та щастя. Однак історія "Міс Всесвіт-2023" Ангеліни Усанової, яка цьогоріч представить Україну на конкурсі краси, вкотре розвіює цей міф.
Ангеліна Усанова наважилася на відверте зізнання
За словами співачки, зрада чоловіка була для неї вкрай критичним моментом у її житті, яка навіть підкосила самооцінку дівчини.
Ангеліна Усанова розповідає, що все це відбувалося у період пандемії. Саме тоді дівчини приїхала до Києва, і тоді закрили кордони.
Тим часом у місті, де вона жила, її найкраща подруга зав'язала романтичні стосунки з її чоловіком.
За словами дівчини, зрештою її чоловік та її колишня найкраща подруга побралися.
Як Ангеліна змогла впоратися з цією ситуацією
Співачка розповідає, що найбільшою її опорою у той період для неї стала підтримка оточення.
Окрім того, важливу роль відіграла робота з психологом, а також її любов до музики.
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