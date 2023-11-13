Це був дуже страшний час. "Міс Всесвіт-2023" заявила про зраду чоловіка
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Це був дуже страшний час. "Міс Всесвіт-2023" заявила про зраду чоловіка

Ангеліна Усанова
Джерело:  KP.UA

Багато людей досі вірять в те, що саме красива зовнішність є запорукою успіху та щастя. Однак історія "Міс Всесвіт-2023" Ангеліни Усанової, яка цьогоріч представить Україну на конкурсі краси, вкотре розвіює цей міф.
 

Ангеліна Усанова наважилася на відверте зізнання

За словами співачки, зрада чоловіка була для неї вкрай критичним моментом у її житті, яка навіть підкосила самооцінку дівчини.

Важка тема… В такий період ти відчуваєш себе нікчемною, нікому не потрібною, безталанною. Це був дуже страшний час. Одна темрява, – розповідає вона.

Ангеліна Усанова розповідає, що все це відбувалося у період пандемії. Саме тоді дівчини приїхала до Києва, і тоді закрили кордони.

Тим часом у місті, де вона жила, її найкраща подруга зав'язала романтичні стосунки з її чоловіком.

Мене, так би мовити, вигнали з дому. Я залишилася без дому, найкращої подруги і чоловіка. До того ж вона забороняла йому спілкуватися зі мною і якось мені допомагати. Це була дуже важка ситуація, – зізнається "Міс Всесвіт-2023".

За словами дівчини, зрештою її чоловік та її колишня найкраща подруга побралися.

Як Ангеліна змогла впоратися з цією ситуацією

Співачка розповідає, що найбільшою її опорою у той період для неї стала підтримка оточення.

Мені подзвонила мама і сказала: "А чи думала ти, скільком людям можеш допомогти? А чи думала ти, як багато людей були б раді з тобою зустрітися у цьому житті?". Якось так вона це сказала, що ці слова пролунали наче з майбутнього, – згадує дівчина.

Окрім того, важливу роль відіграла робота з психологом, а також її любов до музики.

Я почала співати про те, що мені болить. І замість того, щоб тримати біль у собі, я почала його виписувати у тексти, виспівувати. Любов до музики мене і врятувала, - зізнається "Міс Всесвіт-2023".

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