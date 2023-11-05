Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком

Нещодавно в мережі почали активно ширитися чутки про розлучення прими-балерини Катерини Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова. Зірка вирішила виступити з коментарем.

Що Кухар говорить про можливе розлучення з її чоловіком

Українська прима-балерина опублікувала відео, на якому вона усміхнена прогулюється й танцює вулицями міста під пісню виконавиці Klavdia Petrivna "Я щаслива".

У ролику Катерина випромінювала вишуканість у своєму ансамблі, одягнувши чорну водолазку, штани в тон і черевики. Витончене пальто та чорна сумка довершили її вбрання.

Зірка закликала своїх шанувальників та шанувальниць не хвилюватися за неї.

Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику, – зазначила Катерина Кухар. Поширити

Чому почали ширитися чутки про розлучення Кухар та Стоянова

Декілька днів тому прима-балерина неочікувано для своїх фанатів вирішила змінити імідж: зона підстригла чубчик та волосся.

Ба більше, зірка опублікувала світлину з новою зачіскою, а також прокоментувала фото доволі неоднозначно та загадково: “Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря".

Після цього шанувальники Кухар заговорили про проблеми у стосунках зіркового подружжя. Що також важливо розуміти, Олександр та Катерина давно не публікували спільних фото й відео.

Однак вони досі слідкують одне за одним в соцмережах і на їхніх сторінках залишаються фото, де вони удвох.