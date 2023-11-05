Екатерина Кухарь отреагировала на слухи о разводе с мужем

Недавно в сети начали активно распространяться слухи о разводе примы-балерины Екатерины Кухар и ее мужа Александра Стоянова. Звезда наконец-то решила выступить с комментарием.

Что Кухар говорит о возможном разводе с ее мужем

Украинская прима-балерина опубликовала видео, на котором она улыбающаяся прогуливается и танцует по улицам города под песню исполнительницы Klavdia Petrivna "Я щаслива".

В ролике Екатерина излучала изысканность в своем ансамбле, надев черную водолазку, брюки в тон и ботинки. Изящное пальто и черная сумка завершили ее образ.

Звезда призвала своих поклонников и поклонниц не волноваться за нее.

Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений. Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку, – отметила Екатерина Кухар. Поделиться

Почему начали распространяться слухи о разводе Кухар и Стоянова

Несколько дней назад прима-балерина неожиданно для своих фанатов решила изменить имидж: она подстригла челку и волосы.

Более того, звезда опубликовала фотографию с новой прической, а также прокомментировала фото довольно неоднозначно и загадочно: "Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру".

После этого поклонники Кухар заговорили о проблемах в отношениях звездных супругов. Что также важно понимать, Александр и Екатерина давно не публиковали общие фото и видео.

Однако они все еще следят друг за другом в соцсетях, и на их страницах остаются фото, где они вдвоем.