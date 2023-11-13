Это было очень страшное время. "Мисс Вселенная-2023" заявила об измене мужа

Многие до сих пор верят в то, что именно красивая внешность является залогом успеха и счастья. Однако история "Мисс Вселенная-2023" Ангелины Усановой, которая в этом году представит Украину на конкурсе красоты, еще раз развеивает этот миф.
Ангелина Усанова отважилась на откровенное признание
По словам певицы, измена мужа было для нее крайне критичным моментом в жизни, которая даже подкосила самооценку девушки.
Ангелина Усанова говорит, что все это происходило в период пандемии. В это время девушки приехала в Киев, и тогда закрыли границы.
Между тем, в городе, где она жила, ее лучшая подруга завязала романтические отношения с ее мужем.
По словам девушки, в конце концов ее муж и ее бывшая лучшая подруга обручились.
Как Ангелина смогла справиться с этой ситуацией
Певица рассказывает, что наибольшей ее опорой в тот период стала поддержка окружения.
Кроме того, важную роль сыграла работа с психологом, а также любовь к музыке.
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