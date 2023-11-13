Это было очень страшное время. "Мисс Вселенная-2023" заявила об измене мужа

Многие до сих пор верят в то, что именно красивая внешность является залогом успеха и счастья. Однако история "Мисс Вселенная-2023" Ангелины Усановой, которая в этом году представит Украину на конкурсе красоты, еще раз развеивает этот миф.

Ангелина Усанова отважилась на откровенное признание

По словам певицы, измена мужа было для нее крайне критичным моментом в жизни, которая даже подкосила самооценку девушки.

Трудная тема… В такой период ты чувствуешь себя никчемной, никому не нужной, бездарной. Это было очень страшное время. Сплошная тьма, – рассказывает она. Поделиться

Ангелина Усанова говорит, что все это происходило в период пандемии. В это время девушки приехала в Киев, и тогда закрыли границы.

Между тем, в городе, где она жила, ее лучшая подруга завязала романтические отношения с ее мужем.

Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и мне помогать. Это была очень тяжелая ситуация, – признается "Мисс Вселенная-2023". Поделиться

По словам девушки, в конце концов ее муж и ее бывшая лучшая подруга обручились.

Как Ангелина смогла справиться с этой ситуацией

Певица рассказывает, что наибольшей ее опорой в тот период стала поддержка окружения.

Мне позвонила мама и сказала: "А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? А думала ли ты, как многие были бы рады с тобой встретиться в этой жизни?". Как-то так она сказала, что эти слова прозвучали как из будущего, - вспоминает девушка. Поделиться

Кроме того, важную роль сыграла работа с психологом, а также любовь к музыке.