Это было очень страшное время. "Мисс Вселенная-2023" заявила об измене мужа
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Это было очень страшное время. "Мисс Вселенная-2023" заявила об измене мужа

Ангелина Усанова
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Источник:  KP.UA

Многие до сих пор верят в то, что именно красивая внешность является залогом успеха и счастья. Однако история "Мисс Вселенная-2023" Ангелины Усановой, которая в этом году представит Украину на конкурсе красоты, еще раз развеивает этот миф.
 

Ангелина Усанова отважилась на откровенное признание

По словам певицы, измена мужа было для нее крайне критичным моментом в жизни, которая даже подкосила самооценку девушки.

Трудная тема… В такой период ты чувствуешь себя никчемной, никому не нужной, бездарной. Это было очень страшное время. Сплошная тьма, – рассказывает она.

Ангелина Усанова говорит, что все это происходило в период пандемии. В это время девушки приехала в Киев, и тогда закрыли границы.

Между тем, в городе, где она жила, ее лучшая подруга завязала романтические отношения с ее мужем.

Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и мне помогать. Это была очень тяжелая ситуация, – признается "Мисс Вселенная-2023".

По словам девушки, в конце концов ее муж и ее бывшая лучшая подруга обручились.

Как Ангелина смогла справиться с этой ситуацией

Певица рассказывает, что наибольшей ее опорой в тот период стала поддержка окружения.

Мне позвонила мама и сказала: "А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? А думала ли ты, как многие были бы рады с тобой встретиться в этой жизни?". Как-то так она сказала, что эти слова прозвучали как из будущего, - вспоминает девушка.

Кроме того, важную роль сыграла работа с психологом, а также любовь к музыке.

Я начала петь о том, что у меня болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала ее выписывать в тексты, распевать. Любовь к музыке меня и спасла, - признается "Мисс Вселенная-2023".

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