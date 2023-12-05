Mrs.World 2024 в США. Украину представит мать четырех детей и жена нацгвардейца

С 14 по 21 января в США состоится 38-й международный конкурс Mrs.World 2024. Украину на международном этапе конкурса будет представлять Елена Елизарова.
Украинка примет участие в конкурсе Mrs.World
На Mrs.World 2024 Украину представит 37-летняя мать четырех детей и жена нацгвардейца Елена Елизарова.
Елена – дизайнер интерьеров, основательница и дизайнер ювелирного бренда My Lady Jewelry.
Кроме того, Елена написала детскую сказку «Приключения голубого дракончика», а также стала соавтором колыбельной «Little Blue Dragon Lullaby», отмеченной серебряной медалью на конкурсе Global Music Awards в категории «Лучшая песня для детей».
Что известно о конкурсе Mrs.World
Этот конкурс был создан в 1985 году для красивых и успешных замужних женщин со всего мира.
Его цель – актуализировать семейные ценности, построить дружеские связи между женщинами из разных уголков мира и почтить их достижения в бизнесе, науке, искусстве или социальной активности.
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