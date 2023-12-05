Mrs.World 2024 в США. Украину представит мать четырех детей и жена нацгвардейца
Категория
Культура
Дата публикации

Mrs.World 2024 в США. Украину представит мать четырех детей и жена нацгвардейца

Елена Елизарова
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Источник:  online.ua

С 14 по 21 января в США состоится 38-й международный конкурс Mrs.World 2024. Украину на международном этапе конкурса будет представлять Елена Елизарова.

Украинка примет участие в конкурсе Mrs.World

На Mrs.World 2024 Украину представит 37-летняя мать четырех детей и жена нацгвардейца Елена Елизарова.

Конкурс Mrs.World – один из самых престижных в мире. Сегодня это уже не только дефиле в купальнике. Это культурное событие, на котором встречаются представительницы разных стран мира. Это еще одна площадка, на которой Украина может заявить о себе. Рассказать о нашей культуре и традициях, сделать более заметными произведения украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Для меня большая честь и ответственность представлять нашу страну в это сложное время, — говорит Елена.

Елена – дизайнер интерьеров, основательница и дизайнер ювелирного бренда My Lady Jewelry.

Несколько лет назад мое увлечение драгоценными камнями переросло во что-то большее и я поняла, что это именно тот момент, когда хобби стало делом моей жизни! Так началась история бренда изысканных ювелирных украшений My Lady Jewelry. Создавая украшения от идеи до готового ювелирного изделия, я понимаю, что мы даем жизнь чему-то новому и уникальному, — рассказывает Елена Елизарова.

Кроме того, Елена написала детскую сказку «Приключения голубого дракончика», а также стала соавтором колыбельной «Little Blue Dragon Lullaby», отмеченной серебряной медалью на конкурсе Global Music Awards в категории «Лучшая песня для детей».

Что известно о конкурсе Mrs.World

Этот конкурс был создан в 1985 году для красивых и успешных замужних женщин со всего мира.

Его цель – актуализировать семейные ценности, построить дружеские связи между женщинами из разных уголков мира и почтить их достижения в бизнесе, науке, искусстве или социальной активности.

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