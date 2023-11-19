Мисс Вселенная-2023. Известно имя победительницы

В ночь с 18 на 19 ноября в Сальвадоре прошел финал 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная». 20 финалисток соревновались за главную корону конкурса.
Кто стала победительницей Мисс Вселенная-2023
Победу одержала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Паласиос.
В тройке лидеров также оказались конкурсантки из Таиланда и Австралии. Они стали первой и второй вицемис соответственно.
Корону Шейннис Паласиос вручала представлявшая США прошлогодняя победительница Р'Бони Габриэль.
Победительница в этом году уже не впервые торжествует на конкурсах красоты. Шейннис также участвовала в "Мисс Мира-2021", где вошла в топ-40. Пока девушку считают самой красивой в родной стране, а теперь об этом узнали далеко за пределами Никарагуа.
Что известно о представительнице Украины на конкурсе
Украину представляла Ангелина Усанова. Она – киевская певица, модель и волонтер. Ранее она представила роскошный национальный костюм. Символический образ под названием "Берегиня Матери" создавали 1,5 месяца, а некоторые его элементы печатались на 3D-принтере.
На конкурсе не обошлось без скандалов. На поздравительном вечере в Сальвадоре Ангелина села за один стол с русской. Очевидно, организаторы конкурса снова пытались создать иллюзию "дружбы" между участницами из воюющих стран.
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