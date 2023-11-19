Міс Всесвіт-2023. Відоме імʼя переможниці

У ніч з 18 на 19 листопада в Сальвадорі пройшов фінал 72-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт». 20 фіналісток змагалися за головну корону конкурсу.

Хто стала переможницею Міс Всесвіт-2023

Перемогу здобула 23-річна представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

У трійці лідерів також опинилися конкурсантки з Таїланду та Австралії. Вони стали першою та другою віцеміс відповідно.

Корону Шейнніс Паласіос вручала минулорічна переможниця, яка представляла США, Р'Боні Габріель.

Переможниця цього року вже не вперше тріумфує на конкурсах краси. Шейнніс також брала участь у "Міс Світу-2021", де увійшла в топ-40. Наразі дівчину вважають найкрасивішою у рідній країні, а тепер про це дізналися далеко за межами Нікарагуа.

Що відомо про представницю України на конкурсі

Україну представляла Ангеліна Усанова. Вона – київська співачка, модель і волонтерка. Раніше вона презентувала розкішний національний костюм. Символічний образ під назвою «Берегиня Мати» створювали 1,5 місяця, а деякі його елементи друкувалися на 3D-принтері.

На конкурсі не обійшлося і без скандалів. На вітальному вечорі в Сальвадорі Ангеліна сіла за один стіл з росіянкою. Вочевидь, організатори конкурсу знову намагалися створити ілюзію "дружби" між учаницями з країн, що воюють.