MTV Video Music Awards-2025. Леді Гага отримала чотири нагороди

У ніч на 8 вересня відбулася 41 церемонія вручення премії MTV Video Music Awards, на якій нагороджують найуспішніші кліпи та альбоми виконавців. Найбільше нагород отримала Леді Гага.
Головні тези:
- Леді Гага стала лідеркою MTV Video Music Awards-2025, отримавши чотири нагороди, включаючи “Артистка року”.
- Сабріна Карпентер та Аріана Гранде також вразили глядачів, отримавши по три нагороди кожна на цьому річному заході.
- Додаткові визнання були вручені Мерайї Кері, Рікі Мартіну та Басті Раймсу за їхні досягнення у світі музики.
Премія MTV Video Music Awards-2025 оголосила переможців
Цього року лідером за кількістю номінацій стала співачка Леді Гага. Вона отримала одразу чотири нагороди, серед яких "Артистка року".
Головні переможці MTV Video Music Awards
Артистка року — Леді Гага
Найкраща попвиконавиця — Сабріна Карпентер
Найкращий альбом — Сабріна Карпентер "Short n' Sweet"
Відео року — Аріана Гранде "Brighter Days Ahead"
Пісня року — ROSÉ & Bruno Mars "APT."
Найкраща співпраця — Леді Гага та Бруно Марс "Die With a Smile"
Найкраща поп-музика — Аріана Гранде "Brighter Days Ahead"
Найкращий гурт — BLACKPINK
Найкращий хіп-хоп — Doechii "Anxiet"
Найкращий R&B — Мерайя Кері "Type Dangerous"
Найкраща альтернатива — sombr "back to friends"
Найкращий рок — Coldplay "All My Love"
Найкраща латинська пісня — Шакіра "Soltera"
Найкраща хореографія — Doechii "Anxiet"
Найкращі візуальні ефекти — Сабріна Карпентер "Menchild"
Пісня літа — Тейт МакРей "Just Keep Watching"
Найкраща режисура — Леді Гага "Abracadabra"
Найкраща художня постановка — Леді Гага "Abracadabra"
Найкраща операторська робота — Kendrick Lamar "Not Like Us".
