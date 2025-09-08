MTV Video Music Awards-2025. Леді Гага отримала чотири нагороди
Гага
Джерело:  Variety

У ніч на 8 вересня відбулася 41 церемонія вручення премії MTV Video Music Awards, на якій нагороджують найуспішніші кліпи та альбоми виконавців. Найбільше нагород отримала Леді Гага.

  • Леді Гага стала лідеркою MTV Video Music Awards-2025, отримавши чотири нагороди, включаючи “Артистка року”.
  • Сабріна Карпентер та Аріана Гранде також вразили глядачів, отримавши по три нагороди кожна на цьому річному заході.
  • Додаткові визнання були вручені Мерайї Кері, Рікі Мартіну та Басті Раймсу за їхні досягнення у світі музики.

Премія MTV Video Music Awards-2025 оголосила переможців

Цього року лідером за кількістю номінацій стала співачка Леді Гага. Вона отримала одразу чотири нагороди, серед яких "Артистка року".

А от Сабріна Карпентер та Аріана Гранде отримали по три нагороди кожна. Також почесні нагороди у Мерайї Кері, Рікі Мартіна та Басти Раймс.

Головні переможці MTV Video Music Awards

  • Артистка року — Леді Гага

  • Найкраща попвиконавиця — Сабріна Карпентер

  • Найкращий альбом — Сабріна Карпентер "Short n' Sweet"

  • Відео року — Аріана Гранде "Brighter Days Ahead"

  • Пісня року — ROSÉ & Bruno Mars "APT."

  • Найкраща співпраця — Леді Гага та Бруно Марс "Die With a Smile"

  • Найкраща поп-музика — Аріана Гранде "Brighter Days Ahead"

  • Найкращий гурт — BLACKPINK

  • Найкращий хіп-хоп — Doechii "Anxiet"

  • Найкращий R&B — Мерайя Кері "Type Dangerous"

  • Найкраща альтернатива — sombr "back to friends"

  • Найкращий рок — Coldplay "All My Love"

  • Найкраща латинська пісня — Шакіра "Soltera"

  • Найкраща хореографія — Doechii "Anxiet"

  • Найкращі візуальні ефекти — Сабріна Карпентер "Menchild"

  • Пісня літа — Тейт МакРей "Just Keep Watching"

  • Найкраща режисура — Леді Гага "Abracadabra"

  • Найкраща художня постановка — Леді Гага "Abracadabra"

  • Найкраща операторська робота — Kendrick Lamar "Not Like Us".

