MTV Video Music Awards-2025. Леди Гага получила четыре награды
MTV Video Music Awards-2025. Леди Гага получила четыре награды

Леди Гага
Источник:  Variety

В ночь на 8 сентября прошла 41 церемония вручения премии MTV Video Music Awards, на которой награждают самые успешные клипы и альбомы исполнителей. Больше всего наград получила Леди Гага.

Главные тезисы

  • Леди Гага стала лидером церемонии MTV Video Music Awards-2025, получив четыре награды, включая “Артистку года”.
  • Сабрина Карпентер и Ариана Гранде также поразили зрителей, получив по три награды каждая.
  • Помимо основных наград, признания были вручены Мэрайи Кэри, Рики Мартину и Басти Раймсу за их вклад в мир музыки.

Премия MTV Video Music Awards-2025 объявила победителей

В этом году лидером по количеству номинаций стала певица Леди Гага. Она получила сразу четыре награды, среди которых "Артистка года".

А вот Сабрина Карпентер и Ариана Гранде получили три награды каждая. Также почетные награды в Мэрайи Кэри, Рики Мартина и Басты Раймс.

Главные победители MTV Video Music Awards

  • Артистка года — Леди Гага

  • Лучшая пописполнительница — Сабрина Карпентер

  • Лучший альбом — Сабрина Карпентер "Short n' Sweet"

  • Видео года — Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"

  • Песня года — ROSÉ & Bruno Mars "APT."

  • Лучшее сотрудничество — Леди Гага и Бруно Марс "Die With a Smile"

  • Лучшая поп-музыка — Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"

  • Лучшая группа — BLACKPINK

  • Лучший хип-хоп — Doechii "Anxiet"

  • Лучший R&B — Мерайя Кэри "Type Dangerous"

  • Лучшая альтернатива — sombr "back to friends"

  • Лучший рок — Coldplay "All My Love"

  • Лучшая латинская песня — Шакира "Soltera"

  • Лучшая хореография — Doechii "Anxiet"

  • Лучшие визуальные эффекты — Сабрина Карпентер "Menchild"

  • Песня лета — Тейт МакРей "Just Keep Watching"

  • Лучшая режиссура — Леди Гага "Abracadabra"

  • Лучшая художественная постановка — Леди Гага "Abracadabra"

  • Лучшая операторская работа — Kendrick Lamar "Not Like Us".

