MTV Video Music Awards-2025. Леди Гага получила четыре награды

В ночь на 8 сентября прошла 41 церемония вручения премии MTV Video Music Awards, на которой награждают самые успешные клипы и альбомы исполнителей. Больше всего наград получила Леди Гага.
Главные тезисы
- Леди Гага стала лидером церемонии MTV Video Music Awards-2025, получив четыре награды, включая “Артистку года”.
- Сабрина Карпентер и Ариана Гранде также поразили зрителей, получив по три награды каждая.
- Помимо основных наград, признания были вручены Мэрайи Кэри, Рики Мартину и Басти Раймсу за их вклад в мир музыки.
Премия MTV Video Music Awards-2025 объявила победителей
В этом году лидером по количеству номинаций стала певица Леди Гага. Она получила сразу четыре награды, среди которых "Артистка года".
Главные победители MTV Video Music Awards
Артистка года — Леди Гага
Лучшая пописполнительница — Сабрина Карпентер
Лучший альбом — Сабрина Карпентер "Short n' Sweet"
Видео года — Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"
Песня года — ROSÉ & Bruno Mars "APT."
Лучшее сотрудничество — Леди Гага и Бруно Марс "Die With a Smile"
Лучшая поп-музыка — Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"
Лучшая группа — BLACKPINK
Лучший хип-хоп — Doechii "Anxiet"
Лучший R&B — Мерайя Кэри "Type Dangerous"
Лучшая альтернатива — sombr "back to friends"
Лучший рок — Coldplay "All My Love"
Лучшая латинская песня — Шакира "Soltera"
Лучшая хореография — Doechii "Anxiet"
Лучшие визуальные эффекты — Сабрина Карпентер "Menchild"
Песня лета — Тейт МакРей "Just Keep Watching"
Лучшая режиссура — Леди Гага "Abracadabra"
Лучшая художественная постановка — Леди Гага "Abracadabra"
Лучшая операторская работа — Kendrick Lamar "Not Like Us".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-