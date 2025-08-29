MTV Video Music Awards-2025. Объявлены номинанты еще двух категорий
MTV Video Music Awards-2025. Объявлены номинанты еще двух категорий

MTV Video Music Awards-2025
Источник:  Billboard

MTV Video Music Awards в 2025 году объявила номинантов еще двух категорий - "Песня лета" и "Лучшая группа". Победителей определят путем голосования в Instagram-сторизах в начале сентября.

Объявлены номинанты еще двух категорий MTV Video Music Awards-2025

MTV Video Music Awards — ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов. Сначала задумывалась как альтернатива премии "Грэмми" (в категории видео). В 2025 году церемония награждения пройдет 8 сентября.

В начале августа был объявлен список основных категорий. Леди Гага лидирует в этом году с 12-ю номинациями. За ней следуют Бруно Марс и Кендрик Ламар — у них по 10. Это единственные исполнители, имеющие двузначное количество номинаций.

"Песня лета"

Голосование фанатов начнется в субботу, 6 сентября, в 18:00 на странице премии в Instagram и продлится сутки.

  • Эддисон Рэй, Headphones On

  • Алекс Уоррен, Ordinary

  • Бенсон Бун, Mystical Magical

  • BigXthaPlug и Бейли Тиммерман, All the Way

  • Чаппел Роун, The Subway

  • Деми Ловато, Fast

  • Doja Cat, Jealous Type

  • Huntr/X, Golden

  • Джесси Мерф, Blue Strips

  • Джастин Бибер, Daisies

  • Moliy, Silent Addy, Skillibeng и Shenseea, Shake It to the Max (FLY) (Remix)

  • Морган Уоллен и Тейт Макрей, What I Want

  • Ревин Лене и Rex Orange County, Love Me Not

  • Сабрина Карпентер, Manchild

  • Sombr, 12 to 12

  • Тейт Макрей, Just Keep Watching

По словам издания, больше всего шансов на победу имеет песня Just Keep Watching от Тейт Макрей как часть фильма о Формуле 1 и Golden от вымышленной кейпоп-группы Huntr/X из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов", которая ныне возглавляет чарт Billboard Hot 10. Netflix.

"Лучшая группа"

Голосование фанатов начнется во вторник, 2 сентября, в 18:00 в Instagram премии и продлится до субботы, 6 сентября.

  • Aespa

  • All Time Low

  • Backstreet Boys

  • Blackpink

  • Coldplay

  • Evanescence

  • Fuerza Regida

  • Grupo Frontera

  • Imagine Dragons

  • Jonas Brothers

  • Katseye

  • My Chemical Romance

  • Seventeen

  • Stray Kids

  • The Marías

  • Twenty One Pilots

Также издание размышляет, снова ли в этой категории одержит победу кейпоп-группа, поскольку с момента возобновления этой номинации в 2019 году ее выигрывали только южнокорейские исполнители.

В список попали два других бывших победителя в категории — это Backstreet Boys, победившие в 1998 году с песней Everybody (Backstreet's Back), и Coldplay, победившие в 2003 году с песней The Scientist.

Церемония MTV VMA состоится в прямом эфире на канале CBS, одновременно на MTV и в прямом эфире на Paramount+ в США.

