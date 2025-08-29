MTV Video Music Awards-2025. Объявлены номинанты еще двух категорий

MTV Video Music Awards в 2025 году объявила номинантов еще двух категорий - "Песня лета" и "Лучшая группа". Победителей определят путем голосования в Instagram-сторизах в начале сентября.
Главные тезисы
- Леди Гага, Бруно Марс и Кендрик Ламар лидируют по количеству номинаций на MTV Video Music Awards-2025.
- Голосование фанатов в категориях “Песня лета” и “Лучшая группа” пройдет в Instagram перед церемонией 8 сентября.
Объявлены номинанты еще двух категорий MTV Video Music Awards-2025
MTV Video Music Awards — ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов. Сначала задумывалась как альтернатива премии "Грэмми" (в категории видео). В 2025 году церемония награждения пройдет 8 сентября.
В начале августа был объявлен список основных категорий. Леди Гага лидирует в этом году с 12-ю номинациями. За ней следуют Бруно Марс и Кендрик Ламар — у них по 10. Это единственные исполнители, имеющие двузначное количество номинаций.
"Песня лета"
Голосование фанатов начнется в субботу, 6 сентября, в 18:00 на странице премии в Instagram и продлится сутки.
Эддисон Рэй, Headphones On
Алекс Уоррен, Ordinary
Бенсон Бун, Mystical Magical
BigXthaPlug и Бейли Тиммерман, All the Way
Чаппел Роун, The Subway
Деми Ловато, Fast
Doja Cat, Jealous Type
Huntr/X, Golden
Джесси Мерф, Blue Strips
Джастин Бибер, Daisies
Moliy, Silent Addy, Skillibeng и Shenseea, Shake It to the Max (FLY) (Remix)
Морган Уоллен и Тейт Макрей, What I Want
Ревин Лене и Rex Orange County, Love Me Not
Сабрина Карпентер, Manchild
Sombr, 12 to 12
Тейт Макрей, Just Keep Watching
По словам издания, больше всего шансов на победу имеет песня Just Keep Watching от Тейт Макрей как часть фильма о Формуле 1 и Golden от вымышленной кейпоп-группы Huntr/X из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов", которая ныне возглавляет чарт Billboard Hot 10. Netflix.
"Лучшая группа"
Голосование фанатов начнется во вторник, 2 сентября, в 18:00 в Instagram премии и продлится до субботы, 6 сентября.
Aespa
All Time Low
Backstreet Boys
Blackpink
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Katseye
My Chemical Romance
Seventeen
Stray Kids
The Marías
Twenty One Pilots
Также издание размышляет, снова ли в этой категории одержит победу кейпоп-группа, поскольку с момента возобновления этой номинации в 2019 году ее выигрывали только южнокорейские исполнители.
В список попали два других бывших победителя в категории — это Backstreet Boys, победившие в 1998 году с песней Everybody (Backstreet's Back), и Coldplay, победившие в 2003 году с песней The Scientist.
Церемония MTV VMA состоится в прямом эфире на канале CBS, одновременно на MTV и в прямом эфире на Paramount+ в США.
