MTV Video Music Awards-2025. Объявлены номинанты еще двух категорий

MTV Video Music Awards в 2025 году объявила номинантов еще двух категорий - "Песня лета" и "Лучшая группа". Победителей определят путем голосования в Instagram-сторизах в начале сентября.

MTV Video Music Awards — ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов. Сначала задумывалась как альтернатива премии "Грэмми" (в категории видео). В 2025 году церемония награждения пройдет 8 сентября.

В начале августа был объявлен список основных категорий. Леди Гага лидирует в этом году с 12-ю номинациями. За ней следуют Бруно Марс и Кендрик Ламар — у них по 10. Это единственные исполнители, имеющие двузначное количество номинаций.

"Песня лета"

Голосование фанатов начнется в субботу, 6 сентября, в 18:00 на странице премии в Instagram и продлится сутки.

Эддисон Рэй, Headphones On

Алекс Уоррен, Ordinary

Бенсон Бун, Mystical Magical

BigXthaPlug и Бейли Тиммерман, All the Way

Чаппел Роун, The Subway

Деми Ловато, Fast

Doja Cat, Jealous Type

Huntr/X, Golden

Джесси Мерф, Blue Strips

Джастин Бибер, Daisies

Moliy, Silent Addy, Skillibeng и Shenseea, Shake It to the Max (FLY) (Remix)

Морган Уоллен и Тейт Макрей, What I Want

Ревин Лене и Rex Orange County, Love Me Not

Сабрина Карпентер, Manchild

Sombr, 12 to 12

Тейт Макрей, Just Keep Watching

По словам издания, больше всего шансов на победу имеет песня Just Keep Watching от Тейт Макрей как часть фильма о Формуле 1 и Golden от вымышленной кейпоп-группы Huntr/X из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов", которая ныне возглавляет чарт Billboard Hot 10. Netflix.

"Лучшая группа"

Голосование фанатов начнется во вторник, 2 сентября, в 18:00 в Instagram премии и продлится до субботы, 6 сентября.

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Также издание размышляет, снова ли в этой категории одержит победу кейпоп-группа, поскольку с момента возобновления этой номинации в 2019 году ее выигрывали только южнокорейские исполнители.

В список попали два других бывших победителя в категории — это Backstreet Boys, победившие в 1998 году с песней Everybody (Backstreet's Back), и Coldplay, победившие в 2003 году с песней The Scientist.

Церемония MTV VMA состоится в прямом эфире на канале CBS, одновременно на MTV и в прямом эфире на Paramount+ в США.