Украинского оператора Кузьменко номинировали на MTV Video Music Awards

Украинские творцы продолжают все активнее покорять мир. В этот раз на звездный олимп снова поднялся украинский кинооператор Никита Кузьменко после его успешного сотрудничества с певицей Дуа Липой.

Кузьменко среди номинантов MTV Video Music Awards

Украинский киноооператор претендует на награду в номинации "Лучшая операторская работа".

Его номинировали за съемки яркого клипа на трек "Illusion" известной певицы Дуа Липы.

Впервые его обнародовали в сети 3 месяца назад — по состоянию на сегодняшний день эту видеоработу просмотрели уже более 40 млн зрителей из разных уголков мира.

Следует также обратить внимание на то, что режиссером ролика стала знаменитая украинская клипмейкер Таня Муиньо.

Клип снимался на муниципальном бассейне Монжуик в Барселоне.

Кроме того, указано, что в эту номинацию попали клип Арианы Гранде на песню "we can't be friends", Charli XCX "Von dutch", Тейлор Свифт feat. Post Malone "Fortnight", Оливии Родриго "obsessed" и Ру Алехандро "Touching the Sky".

Что известно о Никите Кузьменко

Кузьменко — известный украинский кинооператор.

Высшее образование получал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности кинооператор.

После окончания вуза получил грант и еще три года учился в Польше, в киношколе Анджея Вайды, на режиссуре документальных фильмов.

Никита также известен зрителям работой над фильмом "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Драму представили на Каннском кинофестивале.

Что важно понимать, это уже вторая номинация MTV Video Music Awards, в которую попал Кузьменко.

2 года назад его назвали лучшим в номинации "Лучшая операторская работа" за клип на песню "As It Was" Гарри Стайлза.