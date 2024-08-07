Українського оператора Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards

Українські митці продовжують дедалі активніше підкорювати світ. Цього разу на зірковий олімп знову піднявся український кінооператор Микита Кузьменко після його успішної співпраці зі співачкою Дуа Ліпа.

Кузьменко серед номінантів MTV Video Music Awards

Український кіноооператор претендує на нагороду у номінації "Найкраща операторська робота".

Його номінували за зйомки яскравого кліпу до треку "Illusion" відомої співачки Дуа Ліпи.

Вперше його оприлюднили в мережі 3 місяці тому — станом на сьогодні цю відеороботу переглянули уже понад 40 млн глядачів з різних куточків світу.

Варто також звернути увагу на те, що режисеркою ролику стала знаменита українська кліпмейкерка Таня Муіньо.

Кліп знімали на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні.

Окрім того, наголошується, що у цю номінацію потрапили кліп Аріани Гранде на пісню "we can’t be friends", Charli XCX "Von dutch", Тейлор Свіфт feat. Post Malone "Fortnight", Олівії Родріго "obsessed" та Ру Алехандро "Touching the Sky".

Що відомо про Микиту Кузьменка

Кузьменко — відомий український кінооператор.

Вищу освіту здобував у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю кінооператор.

Після закінчення вишу отримав грант та ще три роки навчався у Польщі, у кіношколі Анджея Вайди, на режисурі документальних фільмів.

Микита також відомий глядачам роботою над фільмом "Памфір" режисера Дмитра Сухоліткого-Собчука. Драму представили на Каннському кінофестивалі.

Що важливо розуміти, це вже друга номінація MTV Video Music Awards, в яку потрапив Кузьменко.

2 роки тому його визнали найкращим в номінації "Найкраща операторська робота" за кліп на пісню "As It Was" Гаррі Стайлза.