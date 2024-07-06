Гурт Kozak System представив кліп на трек "Прощавай, Голубко" — відео

Пісня заснована на реальній історії переписки між військовим та його коханою.
Головні тези:
- У кліпі на пісню “Прощавай, Голубко” зіграв зірка фільму “Кіборги” та актор Андрій Ісаєнко та менеджерка гурту Юлія Парамонова.
- Автори пісні розповідають історію військового, який обіцяв коханій щасливе майбутнє, але війна зірвала їхні плани.
- Кліп на пісню “Прощавай, Голубко” вражає нестандартністю та глибиною емоцій, передаючи силу кохання та втрати.
Основою для пісні Kozak System стала історія спілкування українського військового та його дівчини
В українського рок-гурту Kozak System вийшов новий кліп на пісню "Прощавай, Голубко". Головні ролі у ньому зіграли запорізький актор Андрій Ісаєнко та Юлія Парамонова, яка родом з Бердянська.
Основою для пісні стала реальна історія спілкування українського військового та його дівчини.
Андрій Ісаєнко — зірка фільмів "Кіборги", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Жіночий лікар". В музичних кліпах знімається вже вдруге і вдруге — у Kozak System.
У кліпі також знялася менеджерка гурту Kozak System Юлія Парамонова. Вона — родом з Бердянська, а у кліпі знімається вперше. У "Прощавай, Голубко" вона знімалася із лабрадором Сніжком.
Реакція соцмереж на новий кліп Kozak System
Кліп на пісню "Прощавай, Голубко" не залишив бейдужими користувачів соцмереж.
Для когось творчість гурту стала символом мистецтва та “ліками“ від буденності.
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