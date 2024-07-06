Гурт Kozak System представив кліп на трек "Прощавай, Голубко" — відео

Пісня заснована на реальній історії переписки між військовим та його коханою.

Основою для пісні Kozak System стала історія спілкування українського військового та його дівчини

В українського рок-гурту Kozak System вийшов новий кліп на пісню "Прощавай, Голубко". Головні ролі у ньому зіграли запорізький актор Андрій Ісаєнко та Юлія Парамонова, яка родом з Бердянська.

Основою для пісні стала реальна історія спілкування українського військового та його дівчини.

Це історія про реальну переписку між воїном і коханою дівчиною, яка стала основою тексту пісні. В переписці хлопець обіцяє, що після Перемоги вони одружаться, заведуть собачку, зійдуть на Еверест, і вона нарешті повернеться додому в рідне місто Донецьк, яке він з побратимами звільнить від ворога. Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя, — заявили у гурті Kozak System. Поширити

Андрій Ісаєнко — зірка фільмів "Кіборги", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Жіночий лікар". В музичних кліпах знімається вже вдруге і вдруге — у Kozak System.

В музичних кліпах знімався всього два рази й обидва — у крутезних козаків Kozak System. Відзняли відео до їх нової пісні. Я впевнений що вона вам сподобається! Тож чекайте релізу. І ходіть на концерти Козаків, адже вони активно підтримують наше військо, після кожного концерту відправляють нашим захисникам приємні і вкрай потрібні «подарунки». І, взагалі, слухайте українське, підтримуйте українське!, — написав Ісаєнко. Поширити

У кліпі також знялася менеджерка гурту Kozak System Юлія Парамонова. Вона — родом з Бердянська, а у кліпі знімається вперше. У "Прощавай, Голубко" вона знімалася із лабрадором Сніжком.

Реакція соцмереж на новий кліп Kozak System

Кліп на пісню "Прощавай, Голубко" не залишив бейдужими користувачів соцмереж.

Реально я розплакалась від цієї пісні…скільки молодих, розумних, світлих, справжніх, відважних, найкращих - забрала вже війна і скільки ще забере…скільки розбитих сердець та українських родин….скільки мрій, які більше ніколи не здійсняться — написала одна з користувачок соцмережі. Поширити

Для когось творчість гурту стала символом мистецтва та “ліками“ від буденності.