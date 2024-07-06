Группа Kozak System представила клип на трек "Прощай, Голубка" — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Группа Kozak System представила клип на трек "Прощай, Голубка" — видео

Kozak System
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Источник:  online.ua

Песня основана на реальной истории переписки между военным и его возлюбленной.

Главные тезисы

  • В клипе на песню "Прощай, Голубко" сыграл звезда фильма "Киборги" и актер Андрей Исаенко и менеджер группы Юлия Парамонова.
  • Авторы песни рассказывают историю военного, обещавшего любимой счастливое будущее, но война сорвала их планы.
  • Клип на песню "Прощай, Голубко" поражает нестандартностью и глубиной эмоций, передавая силу любви и потери.

Основой для песни Kozak System стала история общения украинского военного и его девушки

У украинской рок-группы Kozak System вышел новый клип на песню "Прощай, Голубко". Главные роли в нем сыграли запорожский актер Андрей Исаенко и Юлия Парамонова, родом из Бердянска.

Основой песни стала реальная история общения украинского военного и его девушки.

Это история о реальной переписке между воином и любимой девушкой, ставшей основой текста песни. В переписке парень обещает, что после Победы они поженятся, заведут собачку, сойдут на Эверест, и она наконец вернется домой в родной город Донецк, который он с собратьями освободит от врага. Но проклятая война оборвала жизнь воина. И теперь он обращается к любимой из теплых краев, где будет ждать ее и будет любить всю ее земную жизнь, — заявили в группе Kozak System.

Андрей Исаенко - звезда фильмов "Киборги", "Казаки. Абсолютно лживая история" и "Женский врач". В музыкальных клипах снимается уже во второй и второй раз — в Kozak System.

В музыкальных клипах снимался всего два раза и оба – у крутых казаков Kozak System. Сняли видео до их новой песни. Я уверен, что она вам понравится! Так что ждите релиза. И ходите на концерты Казаков, они активно поддерживают наше войско, после каждого концерта отправляют нашим защитникам приятные и крайне нужные «подарки». И вообще слушайте украинское, поддерживайте украинское!, — написал Исаенко.

В клипе также снялась менеджер группы Kozak System Юлия Парамонова. Она родом из Бердянска, а в клипе снимается впервые. В "Прощай, Голубка" она снималась с лабрадором Снежком.

Реакция соцсетей на новый клип Kozak System

Клип на песню "Прощай, Голубко" не оставил безучастными пользователей соцсетей.

Реально я расплакалась от этой песни…сколько молодых, умных, светлых, настоящих, отважных, лучших – забрала уже война и сколько еще заберет…сколько разбитых сердец и украинских семей…. .

Для кого-то творчество группы стало символом искусства и "лекарством" от обыденности.

Вы – символ искусства, которое больше времени и пространства! Вы вдохновляете наш мир, изболевшийся и выстраданный, который и сейчас переживает новые вызовы и не дает опустить руки. Ваши песни лечат и дарят крылья, а Ваше творчество – мой личный Маяк и жизненный ориентир.

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