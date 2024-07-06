Группа Kozak System представила клип на трек "Прощай, Голубка" — видео

Песня основана на реальной истории переписки между военным и его возлюбленной.
Главные тезисы
- В клипе на песню "Прощай, Голубко" сыграл звезда фильма "Киборги" и актер Андрей Исаенко и менеджер группы Юлия Парамонова.
- Авторы песни рассказывают историю военного, обещавшего любимой счастливое будущее, но война сорвала их планы.
- Клип на песню "Прощай, Голубко" поражает нестандартностью и глубиной эмоций, передавая силу любви и потери.
Основой для песни Kozak System стала история общения украинского военного и его девушки
У украинской рок-группы Kozak System вышел новый клип на песню "Прощай, Голубко". Главные роли в нем сыграли запорожский актер Андрей Исаенко и Юлия Парамонова, родом из Бердянска.
Основой песни стала реальная история общения украинского военного и его девушки.
Андрей Исаенко - звезда фильмов "Киборги", "Казаки. Абсолютно лживая история" и "Женский врач". В музыкальных клипах снимается уже во второй и второй раз — в Kozak System.
В клипе также снялась менеджер группы Kozak System Юлия Парамонова. Она родом из Бердянска, а в клипе снимается впервые. В "Прощай, Голубка" она снималась с лабрадором Снежком.
Реакция соцсетей на новый клип Kozak System
Клип на песню "Прощай, Голубко" не оставил безучастными пользователей соцсетей.
Для кого-то творчество группы стало символом искусства и "лекарством" от обыденности.
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