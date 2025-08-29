MTV Video Music Awards-2025. Оголошені номінанти ще двох категорій
MTV Video Music Awards
Джерело:  Billboard

MTV Video Music Awards 2025 року оголосила номінантів ще двох категорій — "Пісня літа" та "Найкращий гурт". Переможців визначать шляхом голосування в Instagram-сториз на початку вересня.

Головні тези:

  • MTV Video Music Awards-2025 оголосила номінантів у категоріях “Пісня літа” та “Найкращий гурт”.
  • Леді Гага, Бруно Марс і Кендрік Ламар лідирують за кількістю номінацій на цю церемонію.

Оголошені номінанти ще двох категорій MTV Video Music Awards-2025

MTV Video Music Awards — щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Спочатку задумувалася як альтернатива премії "Ґреммі" (у категорії відео). У 2025 році церемонія нагородження пройде 8 вересня.

На початку серпня було оголошено список основних категорій. Леді Гага лідирує цьогоріч з 12 номінаціями. За нею йдуть Бруно Марс та Кендрік Ламар — у них по 10. Це єдині виконавці, які мають двозначну кількість номінацій.

"Пісня літа"

Голосування фанатів розпочнеться в суботу, 6 вересня, о 18:00 на сторінці премії в Instagram, і триватиме добу.

  • Еддісон Рей, Headphones On

  • Алекс Воррен, Ordinary

  • Бенсон Бун, Mystical Magical

  • BigXthaPlug та Бейлі Ціммерман, All the Way

  • Чаппел Роун, The Subway

  • Демі Ловато, Fast

  • Doja Cat, Jealous Type

  • Huntr/X, Golden

  • Джессі Мерф, Blue Strips

  • Джастін Бібер, Daisies

  • Moliy, Silent Addy, Skillibeng та Shenseea, Shake It to the Max (FLY) (Remix)

  • Морган Воллен та Тейт Макрей, What I Want

  • Ревін Лене та Rex Orange County, Love Me Not

  • Сабріна Карпентер, Manchild

  • Sombr, 12 to 12

  • Тейт Макрей, Just Keep Watching

За словами видання, найбільше шансів на перемогу має пісня Just Keep Watching від Тейт Макрей як частина фільму про Формулу 1 та Golden від вигаданого кейпоп-гурту Huntr/X з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", яка нині очолює чарт Billboard Hot 100, а сам фільм став найпопулярнішою стрічкою стримінгової платформи Netflix.

"Найкращий гурт"

Голосування фанатів розпочнеться у вівторок, 2 вересня, об 18:00 в Instagram премії та триватиме аж до суботи, 6 вересня.

  • Aespa

  • All Time Low

  • Backstreet Boys

  • Blackpink

  • Coldplay

  • Evanescence

  • Fuerza Regida

  • Grupo Frontera

  • Imagine Dragons

  • Jonas Brothers

  • Katseye

  • My Chemical Romance

  • Seventeen

  • Stray Kids

  • The Marías

  • Twenty One Pilots

Також видання розмірковує, чи знову цьогоріч у цій категорії здобуде перемогу кейпоп-гурт, оскільки з моменту відновлення цієї номінації у 2019 році її вигравали тільки південнокорейські виконавці.

У список цьогоріч потрапили два інших колишніх переможці в категорії — це Backstreet Boys, які перемогли в 1998 році з піснею Everybody (Backstreet’s Back), та Coldplay, які перемогли 2003 року з піснею The Scientist.

Церемонія MTV VMA відбудеться в прямому ефірі на каналі CBS, одночасно на MTV і в прямому ефірі на Paramount+ в США.

