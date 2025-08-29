MTV Video Music Awards-2025. Оголошені номінанти ще двох категорій

MTV Video Music Awards 2025 року оголосила номінантів ще двох категорій — "Пісня літа" та "Найкращий гурт". Переможців визначать шляхом голосування в Instagram-сториз на початку вересня.
Головні тези:
- MTV Video Music Awards-2025 оголосила номінантів у категоріях “Пісня літа” та “Найкращий гурт”.
- Леді Гага, Бруно Марс і Кендрік Ламар лідирують за кількістю номінацій на цю церемонію.
Оголошені номінанти ще двох категорій MTV Video Music Awards-2025
MTV Video Music Awards — щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Спочатку задумувалася як альтернатива премії "Ґреммі" (у категорії відео). У 2025 році церемонія нагородження пройде 8 вересня.
На початку серпня було оголошено список основних категорій. Леді Гага лідирує цьогоріч з 12 номінаціями. За нею йдуть Бруно Марс та Кендрік Ламар — у них по 10. Це єдині виконавці, які мають двозначну кількість номінацій.
"Пісня літа"
Голосування фанатів розпочнеться в суботу, 6 вересня, о 18:00 на сторінці премії в Instagram, і триватиме добу.
Еддісон Рей, Headphones On
Алекс Воррен, Ordinary
Бенсон Бун, Mystical Magical
BigXthaPlug та Бейлі Ціммерман, All the Way
Чаппел Роун, The Subway
Демі Ловато, Fast
Doja Cat, Jealous Type
Huntr/X, Golden
Джессі Мерф, Blue Strips
Джастін Бібер, Daisies
Moliy, Silent Addy, Skillibeng та Shenseea, Shake It to the Max (FLY) (Remix)
Морган Воллен та Тейт Макрей, What I Want
Ревін Лене та Rex Orange County, Love Me Not
Сабріна Карпентер, Manchild
Sombr, 12 to 12
Тейт Макрей, Just Keep Watching
За словами видання, найбільше шансів на перемогу має пісня Just Keep Watching від Тейт Макрей як частина фільму про Формулу 1 та Golden від вигаданого кейпоп-гурту Huntr/X з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", яка нині очолює чарт Billboard Hot 100, а сам фільм став найпопулярнішою стрічкою стримінгової платформи Netflix.
"Найкращий гурт"
Голосування фанатів розпочнеться у вівторок, 2 вересня, об 18:00 в Instagram премії та триватиме аж до суботи, 6 вересня.
Aespa
All Time Low
Backstreet Boys
Blackpink
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Katseye
My Chemical Romance
Seventeen
Stray Kids
The Marías
Twenty One Pilots
Також видання розмірковує, чи знову цьогоріч у цій категорії здобуде перемогу кейпоп-гурт, оскільки з моменту відновлення цієї номінації у 2019 році її вигравали тільки південнокорейські виконавці.
У список цьогоріч потрапили два інших колишніх переможці в категорії — це Backstreet Boys, які перемогли в 1998 році з піснею Everybody (Backstreet’s Back), та Coldplay, які перемогли 2003 року з піснею The Scientist.
Церемонія MTV VMA відбудеться в прямому ефірі на каналі CBS, одночасно на MTV і в прямому ефірі на Paramount+ в США.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-