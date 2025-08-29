MTV Video Music Awards-2025. Оголошені номінанти ще двох категорій

MTV Video Music Awards 2025 року оголосила номінантів ще двох категорій — "Пісня літа" та "Найкращий гурт". Переможців визначать шляхом голосування в Instagram-сториз на початку вересня.

MTV Video Music Awards — щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Спочатку задумувалася як альтернатива премії "Ґреммі" (у категорії відео). У 2025 році церемонія нагородження пройде 8 вересня.

На початку серпня було оголошено список основних категорій. Леді Гага лідирує цьогоріч з 12 номінаціями. За нею йдуть Бруно Марс та Кендрік Ламар — у них по 10. Це єдині виконавці, які мають двозначну кількість номінацій.

"Пісня літа"

Голосування фанатів розпочнеться в суботу, 6 вересня, о 18:00 на сторінці премії в Instagram, і триватиме добу.

Еддісон Рей, Headphones On

Алекс Воррен, Ordinary

Бенсон Бун, Mystical Magical

BigXthaPlug та Бейлі Ціммерман, All the Way

Чаппел Роун, The Subway

Демі Ловато, Fast

Doja Cat, Jealous Type

Huntr/X, Golden

Джессі Мерф, Blue Strips

Джастін Бібер, Daisies

Moliy, Silent Addy, Skillibeng та Shenseea, Shake It to the Max (FLY) (Remix)

Морган Воллен та Тейт Макрей, What I Want

Ревін Лене та Rex Orange County, Love Me Not

Сабріна Карпентер, Manchild

Sombr, 12 to 12

Тейт Макрей, Just Keep Watching

За словами видання, найбільше шансів на перемогу має пісня Just Keep Watching від Тейт Макрей як частина фільму про Формулу 1 та Golden від вигаданого кейпоп-гурту Huntr/X з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", яка нині очолює чарт Billboard Hot 100, а сам фільм став найпопулярнішою стрічкою стримінгової платформи Netflix.

"Найкращий гурт"

Голосування фанатів розпочнеться у вівторок, 2 вересня, об 18:00 в Instagram премії та триватиме аж до суботи, 6 вересня.

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Також видання розмірковує, чи знову цьогоріч у цій категорії здобуде перемогу кейпоп-гурт, оскільки з моменту відновлення цієї номінації у 2019 році її вигравали тільки південнокорейські виконавці.

У список цьогоріч потрапили два інших колишніх переможці в категорії — це Backstreet Boys, які перемогли в 1998 році з піснею Everybody (Backstreet’s Back), та Coldplay, які перемогли 2003 року з піснею The Scientist.

Церемонія MTV VMA відбудеться в прямому ефірі на каналі CBS, одночасно на MTV і в прямому ефірі на Paramount+ в США.