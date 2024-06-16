МЗС Швейцарії планує обговорити з РФ підсумки Саміту миру

Швейцарія планує обговорити з Росією підсумки Глобального саміту миру на який, як відомо, країна-агресорка не була запрошена.

Рішення, ухвалені на Саміті миру, не можуть бути реалізовані без участі Росії

Про це міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс розповів на пресконференції за підсумками Саміту миру.

У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і у нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції, — заявив глава МЗС Швейцарії. Ігнаціо Кассіс Міністр закордонних справ Швейцарії

Однак дипломат відмовився відповідати на питання, про що саме говоритимуть сторони.

Він додав, що під час підготовки до саміту Швейцарія побачила неможливість здійснити наміри присутності Росії. Водночас Кассіс зазначив, що була надана обіцянка, що Росія буде "на борту", коли прийде час.

Тому зараз питання полягає в тому, коли ми зможемо зробити цей крок і який тип маршруту буде використано, тому що не всі маршрути, які ми можемо уявити сьогодні, дозволять Росії брати участь, — заявив дипломат. Поширити

Швейцарський міністр також визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути ухвалені без участі РФ.

Кассіс наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого саміту: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених, а також тисяч дітей.

Зеленський назвав умову участі РФ у другому Саміті миру

Володимир Зеленський наголосив, що Росія може почати мирні перемовини хоч завтра, якщо вийде з території України.

Присутність Росії на другому Саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливу участь Росії у другому саміті миру.

Ви запитуєте, що буде з Росією на другому Саміті. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу гратись словами — вирішили вони або їх змусив світ. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, для України важливо, щоб пропинити війну Росію все-таки змусив світ.