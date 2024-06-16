МЗС Швейцарії планує обговорити з РФ підсумки Саміту миру

Швейцарія планує обговорити з Росією підсумки Глобального саміту миру на який, як відомо, країна-агресорка не була запрошена.
Головні тези:
- Участь РФ у Саміті миру може свідчити про рішення закінчити війну, застосовуючи принципи мирних перемовин.
- Шлях до миру включає важливі аспекти ядерної та продовольчої безпеки, звільнення полонених та захист тисяч дітей.
- Президент України зазначив, що вирішення конфлікту в Україні залежить від глобального співробітництва та визнання міжнародних стандартів.
- Дипломатичні переговори та участь країн-учасниць в міжнародних самітах відіграють ключову роль у досягненні миру та стабільності у світі.
Рішення, ухвалені на Саміті миру, не можуть бути реалізовані без участі Росії
Про це міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс розповів на пресконференції за підсумками Саміту миру.
Однак дипломат відмовився відповідати на питання, про що саме говоритимуть сторони.
Він додав, що під час підготовки до саміту Швейцарія побачила неможливість здійснити наміри присутності Росії. Водночас Кассіс зазначив, що була надана обіцянка, що Росія буде "на борту", коли прийде час.
Швейцарський міністр також визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути ухвалені без участі РФ.
Кассіс наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого саміту: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених, а також тисяч дітей.
Зеленський назвав умову участі РФ у другому Саміті миру
Володимир Зеленський наголосив, що Росія може почати мирні перемовини хоч завтра, якщо вийде з території України.
Присутність Росії на другому Саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливу участь Росії у другому саміті миру.
За його словами, для України важливо, щоб пропинити війну Росію все-таки змусив світ.
Але для нас головне результат. Результат — це закінчення цієї війни, — підкреслив президент України.
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