МИД Швейцарии планирует обсудить с РФ итоги Саммита мира

Швейцария планирует обсудить с Россией итоги Глобального саммита мира, на который, как известно, страна-агрессорка не была приглашена.
Главные тезисы
- Участие РФ в Саммите мира может свидетельствовать о решении окончить войну, применяя принципы мирных переговоров.
- Путь к миру включает в себя важные аспекты ядерной и продовольственной безопасности, освобождение пленных и защиту тысяч детей.
- Президент Украины отметил, что разрешение конфликта в Украине зависит от глобального сотрудничества и признания международных стандартов.
- Дипломатические переговоры и участие стран-участниц в международных саммитах играют ключевую роль в достижении мира и стабильности в мире.
Решения, принятые на Саммите мира, не могут быть реализованы без участия России
Об этом министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал на пресс-конференции по итогам Саммита мира.
Однако дипломат отказался отвечать на вопрос, о чем именно будут говорить стороны.
Он добавил, что во время подготовки к саммиту Швейцария увидела невозможность осуществить намерения присутствия России. В то же время Кассис отметил, что было предоставлено обещание, что Россия будет "на борту", когда придет время.
Швейцарский министр также признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ.
Кассис подчеркнул, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысячи детей.
Зеленский назвал условие участия РФ во втором Саммите мира
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия может начать мирные переговоры хотя бы завтра, если выйдет с территории Украины.
Присутствие России на втором Саммите мира может свидетельствовать о ее решении окончить войну. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном участии России во втором саммите мира.
По его словам, для Украины важно, чтобы прекратить войну, Россию все-таки заставил мир.
Но для нас главный результат. Результат – это окончание этой войны, – подчеркнул президент Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-