МИД Швейцарии планирует обсудить с РФ итоги Саммита мира

Швейцария планирует обсудить с Россией итоги Глобального саммита мира, на который, как известно, страна-агрессорка не была приглашена.

Решения, принятые на Саммите мира, не могут быть реализованы без участия России

Об этом министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал на пресс-конференции по итогам Саммита мира.

У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также намерен обсудить с Россией итоги этой конференции, — заявил глава МИД Швейцарии. Игнатио Кассис Министр иностранных дел Швейцарии

Однако дипломат отказался отвечать на вопрос, о чем именно будут говорить стороны.

Он добавил, что во время подготовки к саммиту Швейцария увидела невозможность осуществить намерения присутствия России. В то же время Кассис отметил, что было предоставлено обещание, что Россия будет "на борту", когда придет время.

Поэтому сейчас вопрос состоит в том, когда мы сможем сделать этот шаг и какой тип маршрута будет использован, потому что не все маршруты, которые мы можем представить сегодня, позволят России участвовать, заявил дипломат. Поделиться

Швейцарский министр также признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ.

Кассис подчеркнул, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысячи детей.

Зеленский назвал условие участия РФ во втором Саммите мира

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия может начать мирные переговоры хотя бы завтра, если выйдет с территории Украины.

Присутствие России на втором Саммите мира может свидетельствовать о ее решении окончить войну. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном участии России во втором саммите мира.

Вы спрашиваете, что будет с Россией на втором Саммите. Это будет говорить о том, что они желают мира. Их присутствие там будет говорить о том, что они решили окончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, для Украины важно, чтобы прекратить войну, Россию все-таки заставил мир.