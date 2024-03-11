МЗС України викликало представника Ватикану після заклику Папи "підняти білий прапор"
Категорія
Політика
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МЗС України викликало представника Ватикану після заклику Папи "підняти білий прапор"

МЗС України
МЗС України

Міністерство закордонних справ України 11 березня запросило до себе Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через нещодавні слова Папи Франциска.

Нунція Ватикану викликали до МЗС

МЗС зазначає, що Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.

Замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви, — зазначили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві особливо наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру.

Однак цей має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Що сказав Папа Римський

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск відповів на питання щодо того, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, попри те, що багато хто говорить, що це узаконить агресію Москви.

Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" та веде переговори.

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск

Пізніше у Ватикані пояснили, що Папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер.

Офіційний представник Ватикану Маттео Бруні наголосив, що Папа мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію.

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