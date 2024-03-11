МИД Украины вызвал представителя Ватикана после призыва Папы "поднять белый флаг"
Категория
Политика
Дата публикации

МИД Украины вызвал представителя Ватикана после призыва Папы "поднять белый флаг"

МИД Украины
МИД Украины
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Министерство иностранных дел Украины 11 марта пригласило к себе Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за недавних слов Папы Франциска.

Нунция Ватикана вызвали в МИД

МИД отмечает, что Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором.

Вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве, — отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру.

Однако это должно быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что сказал Папа Римский

9 марта в интервью RSI Папа Римский Франциск ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры.

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Позже в Ватикане объяснили, что Папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни подчеркнул, что Папа имел в виду перемирие, а не капитуляцию.

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