МИД Украины вызвал представителя Ватикана после призыва Папы "поднять белый флаг"

Министерство иностранных дел Украины 11 марта пригласило к себе Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за недавних слов Папы Франциска.
Нунция Ватикана вызвали в МИД
МИД отмечает, что Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры» с агрессором.
В украинском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру.
Однако это должно быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Что сказал Папа Римский
9 марта в интервью RSI Папа Римский Франциск ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.
Позже в Ватикане объяснили, что Папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер.
Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни подчеркнул, что Папа имел в виду перемирие, а не капитуляцию.
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